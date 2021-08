Etes-vous un parent trop autoritaire ?

S'il est normal de punir son enfant quand il n'a pas respecté une règle par exemple, le punir pour répondre à ses propres besoins en tant que parent peut se révéler être autoritaire. C'est souvent le cas pour certains parents exigeants qui souhaitent que leurs enfants acquièrent certaines compétences un peu trop tôt pour leur âge.

Est-ce que vous avez une éducation autoritaire avec votre enfant ?

Si vous avez tendance à punir sans expliquer pourquoi, à interdire pour satisfaire vos besoins plutôt que ceux de vos enfants (par exemple demander d'arrêter de jouer pour vous concentrer sur une tâche alors qu'ils pourraient aller ailleurs), et à avoir des exigences démesurées vis-à-vis du stade de développement, peut-être que vous êtes un peu trop autoritaire.

Les conséquences peuvent être multiples sur votre enfant qui en général peut développer de l'anxiété et une mauvaise estime de lui-même car ses besoins ne sont pas pris en considération et qu’il a le sentiment qu'il ne fait jamais assez bien. Dès l'enfance il peut avoir du mal à prendre des décisions et se laisser dicter par les autres.

Que faire si vous vous reconnaissez comme parent autoritaire ?

Si c'est votre cas, essayez de prendre le temps d'expliquer à votre enfant les raisons de l'interdiction ou de la règle que vous lui demandez de respecter. Soyez attentif à ses besoins et laissez-le prendre des décisions par lui-même en acceptant que la perfection n'existe pas et qu'il est aussi important de se tromper pour mieux grandir.

Enfin, assurez-vous que ce que vous lui demandez est adapté à son âge et qu'il a bien compris pourquoi vous lui demandez. Montrez-lui que vous lui faites confiance et valorisez-le régulièrement en passant du temps ensemble et en lui donnant de l'affection.

En savoir plus : "Le cabinet des émotions aider votre enfant à coopérer" de Stéphanie Couturier et Dr Camille Benoît, éditions Marabout.