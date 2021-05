Comment se faire confiance quand on est parent ?

Que l'on soit jeunes parents ou plus aguerris, il est normal de se comparer aux autres, avoir peur du jugement ou se sentir coupable par moment. Cependant, plutôt que de se dévaloriser sur ses propres compétences, et perdre confiance en soi, il est préférable de relâcher la pression et d'apprendre pour faire mieux la prochaine fois.

Le parent parfait n'existe pas

Plutôt que d'essayer d'atteindre une perfection qui est n'existe pas, il est préférable de se concentrer sur le bien-être de son enfant en répondant à ses besoins. S'il est important d'assurer son alimentation, son habillement ou son sommeil, il a aussi besoin d'affection, de sécurité, et d'un cadre éducatif.

Inutile de vouloir trop se comparer aux autres ou vouloir suivre une méthode à la lettre, fiez-vous aussi à votre intuition et à votre enfant pour développer votre compétence parentale. De cette façon, vous vous autorisez le droit à l'erreur en prenant du recul sur vos attentes et en vous laissant la possibilité de réessayer différemment la prochaine fois.

Arrêtez les comparaisons, essayez l'inspiration !

Plutôt que de se comparer aux autres et perdre toute confiance en soi, il est préférable de s'inspirer pour découvrir d'autres façons de faire avec son enfant. Ensuite, faites-vous confiance pour faire le tri, en essayant ce qui peut fonctionner d’après vos priorités. En consultant éventuellement des sources fiables, comme des professionnels, vous augmentez vos connaissances et pouvez apprendre sur vous-même et votre enfant.

Cependant n'oubliez pas que le principal est de lâcher prise. Aucun enfant n'a besoin d'un parent parfait, vous êtes le plus grand spécialiste et c'est à vous que revient les décisions à son sujet.

En savoir plus : "Il n'y a pas de parent parfait" d'Isabelle Filliozat, éditions Marabout.