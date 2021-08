Covid-19 : un risque de décès plus élevé pour les personnes âgées qui vivent seules

L'ESSENTIEL Le taux de mortalité des personnes âgées vivant en maison de retraite était plus faible que chez celles à domicile.

La troisième dose de vaccin contre la Covid-19 sera disponible à la rentrée en France pour les personnes les plus âgées et/ou fragiles.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 480 000 personnes âgées de 65 ans et plus sont décédées de la Covid-19 aux États-Unis – soit 79% des 606 000 décès enregistrés au total - selon les dernières données disponibles. La plupart des victimes du coronavirus étaient donc des personnes âgées. Selon une étude publiée en juin dernier dans la revue Health Affairs, celles vivants à domicile, qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appartement, avaient davantage de risques de mourir à cause du virus, que les résidents en maison de retraite.

Plus de décès liés à la Covid-19 chez les résidents à domicile

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs ont analysé les informations médicales de plus de 28 millions de personnes bénéficiant de la couverture de santé américaine Medicare. Il s’agit d’un système d'assurance-santé géré par le gouvernement fédéral des États-Unis pour les personnes de plus de 65 ans ou celles plus jeunes, en fonction de certains critères économiques et sociaux. Les données récoltées par les scientifiques allaient de février 2020 (le début approximatif de la pandémie) à septembre 2020. Ils les ont ensuite comparées à celles des années précédentes, en remontant jusqu’à 2015. Résultat : il y a eu 110 990 décès de plus dus à la Covid-19 de personnes âgées par rapport à la moyenne des autres années. Les scientifiques notent qu’ils sont certainement sous estimés car certains n’ont peut-être pas été comptabilisés, faute de tests. Parmi ces décès, 40 % concernaient des résidents en maison de retraite et 60% étaient des personnes âgées vivant dans à leur domicile.

"Des efforts doivent être faits pour soutenir les maisons de retraite"

Une autre étude, publiée en mai dans la revue BMJ estime les décès excédentaires de 2020 - par rapport aux autres années - à 458 000 aux États-Unis. Sur ce total, environ 72 % étaient des personnes de 65 ans et plus. Selon les auteurs, environ deux tiers étaient imputables à la Covid-19. D’autres pourraient être dus à des soins médicaux retardés en raison de la pandémie, à la mauvaise gestion des maladies chroniques ou encore aux effets de l'isolement. Et, selon une autre étude publiée dans la revue JAMA Network Open, le taux de mortalité des personnes âgées en maison de retraite en 2020 était plus élevé de 17% par rapport à l’année 2019. "Des efforts doivent être faits pour soutenir les maisons de retraite alors qu'elles s'efforcent de prévenir et de contrôler les infections afin d'assurer la sécurité de leurs résidents", a déclaré Kali Thomas, l’un des auteurs de l'étude.

Une troisième dose de vaccin pour les personnes âgées

Enfin, une dernière étude publiée dans la revue MedRxiv prouve que l’an dernier, aux États-Unis, 20,3% des résidents porteurs du virus seraient de toutes façons décédés en raison de problèmes médicaux sous-jacents. Mais, en raison du coronavirus, ce pourcentage est passé à 24,6%. En France, pour protéger les aînés, le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le jeudi 5 août dernier, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, que la troisième dose de vaccin contre la Covid-19 sera disponible et nécessaire à la rentrée pour les personnes les plus âgées et/ou fragiles.