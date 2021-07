Les enfants consommeraient davantage de fruits et légumes si les repas de cantines étaient plus longs

L'ESSENTIEL En passant de 10 à 20 minutes à table à la cantine, la consommation de fruits et de légumes augmente significativement chez les enfants.

Augmenter le temps passer à table à la cantine permet que les enfants de tous les niveaux de revenus et de ressources soient exposés à différents aliments sains.

Les fruits et légumes ne sont souvent pas les premiers choix des enfants lorsqu’ils déjeunent à la cantine de l’école. Des chercheurs américains de l’université de l’Illinois ont peut-être trouvé une solution pour favoriser la consommation de ces produits bénéfiques pour la santé. Dans une étude publiée le 22 juin dans la revue JAMA Network Open, ils suggèrent qu’augmenter leur temps passé à table contribue à améliorer leur régime alimentaire.

Les temps de déjeuner à la cantine durent souvent dix minutes ou moins

Les chercheurs ont d’abord constaté que le temps effectif passé à table lors de la pause déjeuner à la cantine est court. “Passer dix minutes assis au déjeuner, voire moins, est assez courant, a observé Melissa Pflugh Prescott, autrice principale de l’étude. L'heure du déjeuner prévue peut être plus longue mais les élèves doivent faire la queue pour obtenir leur nourriture. Et parfois, les périodes de déjeuner sont partagées avec la récréation. Cela signifie le temps que les enfants ont réellement pour prendre leurs repas est beaucoup moins long que l'heure prévue.”

En gardant en tête que le temps passé à table à la cantine n’est pas long, les chercheurs ont comparé la consommation de fruits et légumes pendant 10 et 20 minutes de repas assis. “Pendant les périodes de déjeuner plus courtes, les enfants ont mangé beaucoup moins de fruits et légumes de leur repas, alors qu'il n'y avait pas de différence significative dans la quantité de boissons ou d'entrées qu'ils consommaient, a constaté Melissa Pflugh Prescott. Il est logique que vous puissiez manger la première partie de votre repas. S'il vous reste suffisamment de temps, vous pouvez aller vers les autres parties. Mais s'il n'y a pas assez de temps, les éléments qui sont mis de côté ont tendance à être des fruits et des légumes.”

Exiger au moins 20 minutes de temps à table

Pour cette étude, les scientifiques ont observé des enfants en âge d’être à l’école primaire inscrits à un camp d'été sur le campus de l'université de l'Illinois. “Nous avons essayé de rendre cela aussi comparable que possible à l'école de tous les jours. Nous avons travaillé avec le district scolaire local et utilisé les mêmes distributeurs de nourriture qu'eux, et nous avons sélectionné les éléments du menu en fonction du menu de l'école publique locale”, ajoute la chercheuse. Chaque jour a été assigné au hasard pour être un jour de déjeuner court ou long. Chacun des déjeuners courts a été jumelé à un long jour de déjeuner avec un menu identique. Le comportement et la nourriture consommée par les enfants ont été contrôlé.

Les résultats ont révélé que les fruits ont été consommé à un taux global plus élevé que les légumes mais que les enfants ont mangé les deux aliments de manière significativement plus élevée quand les déjeuners étaient plus longs. “Il faut qu’une variété de légumes soit servie chaque semaine, pour garantir que les enfants de tous les niveaux de revenus et de ressources soient exposés à différents aliments sains, a conclu Melissa Pflugh Prescott. Mais si nous avons des périodes de déjeuner trop courtes pour permettre aux enfants de s'habituer à ces aliments, alors nous mettons presque en place les politiques pour échouer. L'un des principaux enseignements de notre étude est que les enfants ont besoin de temps protégé pour manger leurs fruits et légumes. Nos résultats soutiennent les politiques qui exigent au moins 20 minutes de déjeuner assis à l'école.”