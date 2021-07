Nos astuces pour s’endormir lorsqu’il fait chaud

L'ESSENTIEL Nous passons près d'un tiers de notre vie à dormir.

Le sommeil est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques.

L’été, la chaleur de la journée ne retombe pas forcément avec l’arrivée de la nuit, notamment lors des épisodes caniculaires ou orageux. Difficile alors pour beaucoup de trouver le sommeil, car l’organisme n’est pas habitué aux températures estivales.

Six conseils pour cet été

Pour s’endormir lorsqu’il fait chaud, Pourquoi docteur vous conseille :

- de prendre des douches ou des bains tièdes, voire presque froids, avant de vous coucher. Petite astuce : entrez dans une eau plutôt chaude, et diminuez progressivement la température jusqu’à vous sentir rafraichi.

- De diner léger (légumes, protéines, fruits…). En effet, un repas lourd à digérer va mobiliser l’organisme, qui va donc chauffer.

- De poser une serviette humide sur votre cou avant de dormir, ou, dans la même idée, de mouiller le drap sur lequel vous allez vous étendre.

- D’ouvrir vos fenêtres pour créer un courant d’air, ou allumer un ventilateur (si possible silencieux). Attention : le courant d’air ne doit pas être orienté vers vous.

- D'allumer la climatisation. Mais là aussi, attention à ne pas la mettre trop basse, car vous pourriez tomber malade.

- De ne pas boire de boissons glacées, mais plutôt tièdes, et d'en limiter la prise avant de dormir.

Six conseils pour toute l'année

Plus globalement, pour sombrer dans un sommeil réparateur, il faut :

- limiter la prise d’alcool car ses effets sont illusoires : sa consommation peut aider à l’endormissement mais elle perturbe aussi le sommeil pendant la nuit.

- Ne pas boire de café ou de thé après 14 heures, car les effets excitants durent longtemps et peuvent perturber le sommeil.

- Ne pas faire de sieste trop longue (maximum 30 minutes), ni trop tard dans la journée.

- Éviter les activités sportives après 20 heures.

- Adopter des heures de coucher et de lever fixes.

- Éteindre les écrans au moins 30 minutes avant de dormir.

Si les difficultés d’endormissement deviennent récurrentes, consultez votre médecin. La prise de somnifères doit rester exceptionnelle.

Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 15 à 20% des Français sont concernés par des problèmes d’insomnie, dont près de 50% souffrent d'une forme sévère.