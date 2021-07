Maladies cardiaques : manger 3 portions de céréales complètes diminue le risque

L'ESSENTIEL Consommer au moins trois portions par jour de céréales complètes est lié à une plus faible augmentation du tour de taille et à une baisse moyenne plus importante du taux de triglycérides et de glycémie, qui sont des facteurs de risque des maladies cardiaques.

Boulgour, blé noir, épeautre, avoine, riz, orge ou encore maïs : consommées dans leur forme complète, c’est-à-dire contenant encore le germe et le son, ces céréales participent à réduire le risque de développer des maladies cardiaques.

C’est ce que met en lumière une nouvelle étude publiée dans le Journal of Nutrition. Menée par des chercheurs du Human Nutrition Research Center on Aging de l'université Tufts (États-Unis) auprès d’adultes d’âge moyen à avance, elle montre que les personnes mangeant au moins trois portions de céréales complètes par jour présentaient des augmentations plus faibles de leur tour de taille, de leur pression artérielle et de leur taux de glycémie.

Cinq facteurs de risque de maladie cardiaque évalués

L’objectif de l’étude était d’examiner l'impact de la consommation de céréales complètes et raffinées sur cinq facteurs de risque de maladie cardiaque : le tour de taille, la pression artérielle, la glycémie, les triglycérides et le cholestérol HDL (le "bon" cholestérol). Pour cela, ils se sont servis des données de la Framingham Heart Study Offspring Cohort, qui a débuté dans les années 1970 pour évaluer les facteurs de risque à long terme des maladies cardiaques. 3 100 participants ont été retenus, pour la plupart blancs et âgés en moyenne de 55 ans au début de la collecte des données.

Pendant 18 ans et tous les quatre ans, les chercheurs ont comparé l’évolution des cinq facteurs de risques par rapport à la consommation recommandée de céréales complètes, qui est de trois portions ou plus par jour. Les résultats ont montré qu’une consommation plus faible de céréales raffinées a entraîné une augmentation moyenne plus faible du tour de taille et une baisse moyenne plus importante du taux de triglycérides pour chaque période de quatre ans.

"Nos résultats suggèrent que la consommation d'aliments à base de céréales complètes dans le cadre d'un régime alimentaire sain présente des avantages pour la santé qui ne se limitent pas à nous aider à perdre ou à maintenir notre poids en vieillissant", explique Nicola McKeown, auteur principal de l’étude. Selon lui, les données montrent que les personnes qui consomment davantage de céréales complètes sont mieux à même de maintenir leur glycémie et leur pression artérielle au fil du temps. "La gestion de ces facteurs de risque à mesure que nous vieillissons peut contribuer à protéger contre les maladies cardiaques", poursuit le chercheur.

Remplacer les céréales raffinées par des céréales complètes

Comment s’expliquent les bienfaits des céréales complètes sur la santé cardiaque ? Contrairement aux céréales raffinées comme les pâtes ou le pain blanc, les céréales complètes contiennent des fibres alimentaires qui ont un effet rassasiant. Elles sont aussi riches en magnésium, potassium et antioxydants qui peuvent contribuer à abaisser la pression artérielle. Enfin, les fibres solubles peuvent avoir un effet bénéfique sur les pics de glycémie.

Pour le Dr McKeown, il est important de réfléchir aux moyens de remplacer les céréales raffinées par des céréales complètes. "Par exemple, vous pouvez envisager de remplacer un bagel à la farine blanche par un bol de céréales complètes au petit-déjeuner et de remplacer les collations, les entrées et les plats d'accompagnement à base de céréales raffinées par des options à base de céréales complètes. De petits changements progressifs dans votre régime alimentaire pour augmenter la consommation de céréales complètes feront une différence au fil du temps."