L'ESSENTIEL 13% des jeunes femmes françaises disent n’avoir jamais eu d'orgasmes.

31% des jeunes femmes françaises s’abstiennent de toute relation sexuelle quand elles ont leurs règles.

61,5 % des Françaises ne sont pas satisfaites de leur libido, selon une nouvelle étude réalisée par la plateforme Emancipées en juin 2021. Ces femmes trouvent leur libido "trop fluctuante", "variable", "faible", "changeante", "peu présente", "cyclique", voire "inexistante".

Mal-être

Conséquences directes de ce souci : du mal-être, des rapports sexuels non désirés et du mensonge. Près de 5 femmes sur 10 ont déjà ressenti de la honte à propos de leur manque d’envie sexuelle. 41% des sondées ont déjà eu des rapports sexuels avec leur partenaire simplement pour lui faire plaisir, et 14 % pour se rassurer sexuellement au sujet de leur "normalité". Près de 21% des Françaises ont déjà gonflé les chiffres de la fréquence de leurs rapports sexuels auprès de leurs amis proches, et 10% se mentent… à elles-mêmes.



Parmi les facteurs explicatifs de ce déficit de libido, les femmes évoquent la fatigue, le stress et le manque de communication avec le partenaire.

L'envie sexuelle fluctue avec le cycle menstruel

Dernier enseignement du sondage, mais non des moindres, l’envie sexuelle fluctue avec le cycle menstruel pour 90 % des femmes interrogées. C’est lors de l'ovulation que leur excitation est la plus élevée (pour 24% des sondés), ainsi que pendant les règles (16%). 14% des Françaises, conscientes des fluctuations de leur libido, n'avaient, en revanche, jamais remarqué que celles-ci pouvaient être liées aux phases de leur cycle.