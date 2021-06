Sexe : enfin un ouvrage de références pour les douleurs vulvaires 

L'ESSENTIEL D’après une récente étude britannique, 73% des femmes déclarent expérimenter ou avoir expérimenté de la douleur pendant les rapports sexuels.

Seulement 54% des hommes interrogés ont déclaré avoir remarqué la douleur de leur partenaire.

Mia.co, plateforme de téléconsultation en sexologie et Vulvae, application dédiée à la santé génitale, s'associent pour créer le tout premier guide d'information sur les douleurs vulvaires. Sont abordées dans l’ouvrage :

- les principales pathologies à l'origine des douleurs vulvaires ;

- leurs symptômes ;

- et leurs solutions.

Pourquoi c'est important ?

Sur Pubmed (moteur de recherches d'articles médicaux), on trouve plus de 26 000 sources dédiées aux troubles érectiles, contre seulement 910 sur la vulvodynie (qui toucherait 16% des femmes) et 430 sur le vaginisme (qui en toucherait 17%).

"Ce que nous voulions, c'est fournir un outil de référence aux professionnels de la santé et au grand public", expliquent les cheffes du projet. "Que les personnes comprennent ce qui leur arrive lorsqu'elles ont un problème vulvaire, qu'elle sache comment réagir et puisse passer le mot à leur proche si quelqu'un leur en parle. Idem pour les professionnels de santé, qui n'ont pas forcément eu accès à toutes ces pathologies qui ont été longtemps, et sont encore invisibles, inaudibles", poursuivent-elles.

Avoir mal n’est pas normal

30% des femmes ont déjà ressenti de la douleur durant les rapports sexuels, et nombreuses sont celles qui associent d'ailleurs naturellement la sexualité à la douleur. Pourtant, avoir mal n’est pas normal, et doit pousser à réagir. "Nous n'avons pas pour ambition de faire une révolution (quoi que), mais d'ajouter un outil central dans le soin des pathologies vulvaires, des douleurs, dans un contexte où l'errance médicale prend beaucoup trop de place", ajoutent les cheffes du projet.

Des professionnels de santé engagés

Ce guide a été illustré par Laura Stromboni (@mydearvagina), et entièrement relu par le Dr Micheline Moyal Barracco, dermatologue spécialiste des pathologies vulvaires et experte conseil de Vulvae, ainsi que par le Dr Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue depuis plus de 25 ans, expert chez Mia.co et Charles.co.