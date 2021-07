Vacances d'été : se baigner avec ses règles n'est pas dangereux, c'est même recommandé !

L'ESSENTIEL La menstruation, ou règles, désigne l'écoulement périodique d'un fluide biologique complexe composé de sang, de sécrétions vaginales et de cellules endométriales de la paroi utérine, évacué par le vagin.

Ce fluide d'apparence sanguine est une manifestation visible du cycle menstruel des femmes et des femelles en âge de procréer de certaines espèces de mammifères.

Selon un nouveau sondage lancé par Intima sur les réseaux sociaux, 44% des femmes ne sont pas à l’aise pour nager pendant leurs règles. Même en été, 28% des Françaises refusent totalement de se baigner dans les piscines, les lacs, la mer ou les rivières à l’apparition des premiers saignements.

Se baigner avec ses règles n'attire pas les requins

Beaucoup de femmes pensent en effet à tort que se baigner pendant ses règes peut être dangereux pour la santé, et que les potentielles fuites de sang peuvent attirer les requins. Hors "il n'y a pas de bonne raison médicale pour éviter de nager pendant ses menstruations. Et les tampons, lorsqu’ils absorbent notre sang, peuvent aussi absorber l’eau dans laquelle on se baigne. La vieille croyance qu’on attire les requins lorsqu’on a ses règles n’est en fait juste qu’un mythe !", rappelle la gynécologue Alyssa Dweck.

Autre frein à la baignade pendant les règles : la peur de la fuite et de la tâche sur le maillot de bain. 76% des sondées révèlent ainsi qu’elles craignent que le sang se répande dans l’eau lorsqu’elles se baignent. “Beaucoup de femmes ont peur de tacher leur maillot de bain, ce qui peut-être très embarrassant. Une cup menstruelle offre une protection excellente pour cela, parce qu’elle collecte le sang au lieu de l’absorber”, indique le docteur Alyssa Dweck. Elle ajoute : "les fuites sont très peu probables avec une cup convenablement insérée". En revanche, "les serviettes hygiéniques ne sont pas appropriées pour nager", précise-t-elle.

La natation est recommandée pendant les règles

Par ailleurs, Alyssa Dweck souligne que la natation est excellente pour le corps, en particulier pendant les règles. D’abord parce que l’eau fait baisser la température des nombreuses femmes qui suent davantage pendant leurs règles. Ensuite parce que "le sport est bien connu pour atténuer les douleurs menstruelles (incluant le syndrome prémenstruel), et le fait de se sentir gonflée, etc. Par ailleurs, des substances chimiques appelées endorphines sont libérées dans le cerveau pendant l'exercice, procurant ainsi une sensation de bien-être et même d'euphorie." Bref, règles ou pas règles, quittez donc votre serviette et courrez vous rafraîchir !