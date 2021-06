Grosses chaleurs : comment se baigner en toute sécurité

L'ESSENTIEL Chaque année, les noyades accidentelles sont responsables d’environ 1000 décès en France dont environ la moitié entre juin et septembre.

Les premiers chiffres de l’enquête NOYADES 2021 sur la période du 1er au 13 juin rapportent 128 noyades accidentelles et en cours d’investigation dont 41 décès (32 %).

En ce début d’été, les grosses chaleurs donnent envie de se baigner aux petits et comme aux grands. Voici les gestes simples qui doivent être adoptés pour le faire en toute sécurité.

Pour les enfants :

- surveiller les enfants en permanence, c’est-à-dire toujours rester près d’eux quand ils jouent au bord de l’eau et se baigner avec eux lorsqu’ils sont dans l’eau.

- Chaque enfant doit être surveillé par un seul adulte qui en prend la responsabilité.

- Porter une vigilance particulière lors des baignades dans des piscines "hors-sol" (non enterrées) qui ne disposent pas de dispositif de sécurité.

- Faire particulièrement attention aux enfants qui n’ont pas eu de cours de piscine cette année à cause de la Covid-19 : leur niveau de natation n’est pas aussi solide qu’il devrait l’être.

- Apprendre aux enfants à nager le plus tôt possible et les familiariser à l’aisance aquatique dès le plus jeune âge.

Pour les adultes :

- s’informer sur les conditions météorologiques.

- De manière générale, respecter les consignes de sécurité et les interdictions de baignade.

- Choisir les zones de baignade surveillées signalées par les drapeaux de baignade.

- Tenir compte de son état de forme : ne pas se baigner si l’on ressent un trouble physique (fatigue, problèmes de santé, frissons) et ne pas surestimer son niveau de natation.

- Prévenir un proche avant de se baigner.

- Rentrer dans l’eau progressivement, surtout après une longue exposition au soleil.

- Éviter la consommation d’alcool avant de se baigner et pendant.

- Il n’est jamais trop tard pour commencer à apprendre à nager si n’avez pas appris petit.