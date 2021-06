Fortes chaleurs : quels sont les aliments à privilégier ?

L'ESSENTIEL En cas de fortes chaleurs, le risque de déshydratation est élevé.

Il faut éviter les produits trop froids : ils demandent à l'organisme davantage d'énergie pour réguler la température corporelle.

Le concombre est le légume le plus riche en eau : elle représente 97% de sa composition.

L’été s’installe en France et les températures décollent. Il a fait plus de 30°C dans la grande partie des régions de France ces derniers jours, jusqu’à 37°C à Perpignan ou 35°C à Bordeaux. La chaleur devrait encore persister cette semaine. Elle peut être épuisante pour nos organismes : vous vous sentez plus fatigué, moins énergique, etc. Pour aider votre corps à la supporter, il est important d’adapter le contenu de vos assiettes.

Oubliez l’alcool et les boissons sucrées !

Il faut boire plus lorsque les températures sont élevées. Néanmoins, toutes les boissons ne sont pas hydratantes. "Évitez les boissons alcoolisées qui favorisent la déshydratation ainsi que les boissons à base de caféine qui ont un effet diurétique", précise l’ANSES dans un communiqué. Les sodas et jus de fruits sont souvent trop riches en sucre et doivent être consommés avec modération.

En revanche, il faut boire de l’eau, au moins 1,5 litre par jour. Si vous voulez varier les sources d’hydratation, l’ANSES conseille les eaux aromatisées ou l’ajout de quelques gouttes de jus de citron dans l’eau. Sinon, vous pouvez boire du thé ou des soupes froides pour vous désaltérer.

Manger froid plutôt que chaud

Le ministère de la Santé le rappelle : il faut manger suffisamment, même en cas de canicule ! L’alimentation doit être adaptée pour être plus facile à consommer, digeste et pour vous rafraîchir. Tous les aliments riches en eau sont à privilégier : melon, concombre, pastèque, tomates, etc.

Pour éviter d’augmenter la température dans votre logement, il est préférable de manger des plats froids ou des produits crus, afin de ne pas utiliser les fours et autres plaques de cuisson. Les salades, les gaspachos ou les crudités sont vos alliés pour supporter la chaleur.

En dessert, les laitages comme les yaourts ou les fromages blancs accompagnés de fruits sont une option intéressante car ils sont riches en eau et en protéines. Toutefois, les fruits sont riches en sucres et ne doivent pas être consommés à volonté, contrairement aux légumes.

Les plats riches sont à bannir

Les températures élevées sont épuisantes parce que l’organisme doit dépenser plus d’énergie pour se réguler. Les plats trop lourds, trop gras, trop sucrés sont à proscrire en cas de fortes chaleurs car ils seront trop difficiles à digérer.

Les viandes rouges et la charcuterie doivent être remplacées par des viandes blanches ou du poisson, plus légers. Sur son site, le diététicien-nutritionniste Mickaël Dieleman recommande aussi d'éviter les plats trop épicés, qui risquent de faire augmenter votre température corporelle.