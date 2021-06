Comment bien dormir malgré la chaleur

L'ESSENTIEL Ce week-end, dans toute la France, les températures seront comprises entre 30 et 35 degrés en moyenne.

Pour bien dormir malgré ces fortes chaleurs, il faut rafraîchir à la fois les pièces à vivre et son organisme.

Jusqu’à 38 degrés ! Le record de chaleur pour ce week-end des 12 et 13 juin 2021 sera atteint dimanche, à Montpellier ! Mais cette vague de chaleur touche toute la France. Dans beaucoup de régions la moyenne sera autour de 30 degrés, voire près de 35 degrés dans la moitié sud du pays, selon Météo France. Mais avec de telles températures, comment bien dormir la nuit ?

Le soir, créer un courant d’air pour rafraîchir la chambre à coucher

Le premier conseil est de fermer les volets et les fenêtres de sa chambre la journée et de ne les ouvrir que le soir, quand les températures retombent. Si possible, l’idéal est de créer un courant d’air pour bien aérer et rafraîchir la pièce. Une fois cela fait, avant d’aller se coucher, il est possible de mettre en route un ventilateur ou la climatisation pour rafraîchir l’atmosphère. Mais attention à ne pas les laisser allumer pendant la nuit car si la pièce devient trop fraîche, l’écart de température avec l’extérieur peut provoquer des rhumes. Enfin, il vaut mieux éteindre les appareils électroniques qui émettent de la chaleur, comme les ordinateurs.

Dormir avec une tenue légère et en coton

L’été, il est recommandé de manger léger le soir. Ce conseil n’est pas uniquement vertueux pour la ligne ou la digestion, mais aussi car il permet de mieux dormir. D’autre part, une fois la soirée passée et juste avant de dormir, il faut aussi refroidir son organisme. Pour cela, le mieux est de commencer par une douche tiède et non pas froide, car cela augmente le rythme cardiaque et produit de la chaleur. Préférer, ensuite, une tenue légère et en coton si possible car cette matière absorbe la transpiration. Et, pour une dernière touche de fraîcheur avant de s’allonger : utiliser un brumisateur sur les avants bras et les jambes ! Bien sûr, celui-ci sera d’autant plus frais s’il sort du réfrigérateur. Enfin, laisser une bouteille d’eau sur votre table de chevet afin de pouvoir s’hydrater pendant la nuit.

Le plan national canicule est activé depuis le 1er juin

Depuis le 1er juin dernier, le plan national canicule a été activé. Comme chaque année, jusqu’au 15 septembre, il vise à informer la population sur les risques liés aux fortes chaleurs et sur les conseils à respecter pour vivre cette période au mieux. Selon Santé publique France, en période de canicule, il faut : éviter de sortir pendant les heures les plus chaudes, maintenir son logement frais, boire régulièrement, éviter les efforts physiques, rafraîchir et mouiller son corps - notamment le visage et les avants bras - plusieurs fois par jour, etc. Cette année, des messages (via les réseaux sociaux, les écrans des commerces de proximité et des SMS) seront envoyés aux personnes les plus vulnérables dès qu’un département passera en vigilance orange.

L’été dernier, 1 924 décès supplémentaires dus à la canicule

Pendant la canicule de 2020, 77% de la population a connu au moins une journée de dépassement des seuils d’alerte. Il y a eu 15 000 passages aux urgences qui ont entraîné 10 000 hospitalisations. Enfin, 1 924 décès supplémentaires ont été enregistrés pendant les jours de canicule, soit une hausse de la mortalité de 18%. L’été dernier a été celui qui a représenté l’impact sanitaire le plus important la mise en place du plan national canicule en 2004, juste devant les étés 2015, 2018 et 2019.