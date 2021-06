Les personnes myopes auraient un sommeil de moins bonne qualité

L'ESSENTIEL Les personnes myopes ont tendance à s'endormir plus tard et à avoir un sommeil de moindre qualité, révèle l'étude.

Selon les chercheurs, ce mauvais sommeil est du à des rythmes circadiens décalés et à une production plus faible de mélatonine.

L'usage des écrans est largement pointé du doigt : en émettant de la lumière bleue, ils retardent le sommeil et sont aussi responsables de la forte hausse des cas de myopie chez les jeunes.

Les personnes myopes ont plus de risque de mal dormir la nuit que celle ayant une vision nette de près. C’est la conclusion à laquelle sont parvenus des chercheurs de l'université Flinders, en Australie. Dans une étude publiée dans la revue Sleep, ils mettent en lien une perturbation du sommeil et le développement de la myopie. Selon eux, les personnes myopes dormiraient moins bien en raison de rythmes circadiens décalés et d’une production plus faible de mélatonine, une hormone sécrétée dans le cerveau et responsable de la régulation du sommeil la nuit.

Des rythmes circadiens désynchronisés

"Les perturbations des rythmes circadiens et du sommeil dues à l'arrivée de la lumière artificielle et à l'utilisation d'appareils électroniques émettant de la lumière pour la lecture et le divertissement sont devenues un problème de santé reconnu dans plusieurs domaines, mais leur impact sur la santé oculaire n'a pas été étudié de manière approfondie, explique ainsi le Dr Ranjay Chakraborty, optométriste au Caring Futures Institute de l'université Flinders. Ces résultats fournissent des preuves importantes qu'un sommeil et des rythmes circadiens optimaux sont non seulement essentiels à la santé générale, mais aussi à une bonne vision."

Pour déterminer le lien entre myopie et mauvais sommeil, les chercheurs ont mesuré le rythme circadien et la production de mélatonine chez des personnes myope, ainsi que chez des sujets ayant une vue normale. Tous les participants étaient des étudiants universitaires âgés d'une vingtaine d'années.

Selon le Dr Chakraborty, les niveaux de mélatonine ont été mesurés chez les participants à l'aide d'échantillons de salive et d'urine, et les jeunes adultes myopes présentaient des rythmes circadiens significativement retardés et une production de mélatonine plus faible que les participants ayant une vision normale.

Les écrans, responsables de la myopie et du mauvais sommeil

La myopie est un trouble de la vue qui se traduit par une vision floue de loin et nette de près. Cette affection est due à une élongation excessive de l'œil pendant l'enfance. En conséquence, les rayons lumineux qui pénètrent dans l'œil se focalisent devant la rétine et non directement sur celle-ci, ce qui entraîne un flou.

Se manifestant généralement chez les enfants aux alentours du stade de la puberté, la myopie peut aussi apparaître à tout âge de la petite enfance. Selon une étude parue dans la revue Ophtalmology en 2016, la prévalence de la myopie en 2000 était de 22,9 % de la population mondiale. Elle sera à 50 % en 2050. En cause, selon les chercheurs : une utilisation excessive des écrans, qui favorise l’apparition de la myopie. D’où la nécessité de réduire l’exposition des enfants aux écrans afin de réduire les risques de progression de la myopie durant leur jeunesse. "Un sommeil adéquat est essentiel pour l'apprentissage, la mémoire, l'attention soutenue, les performances scolaires et le bien-être général des enfants au cours de leur développement précoce", souligne le Dr Chakraborty, qui rappelle que de "nombreux appareils numériques émettent de la lumière bleue, qui peut supprimer la production de mélatonine et retarder les rythmes circadiens la nuit, entraînant un retard et un mauvais sommeil".