Test génétique : son futur mari est malheureusement… son cousin !

L'ESSENTIEL Près de 100 000 Français ont déjà réalisé des tests ADN, une pratique illégale dans l’Hexagone, pour en savoir plus sur leurs ascendants.

Selon une étude récente, plus de 51 % des Français souhaitent y avoir recours.

Dans une vidéo devenue virale, une jeune Canadienne de 22 ans raconte la surprenante raison de sa dernière rupture amoureuse. Tout commence par une délicate attention de son compagnon de l’époque, qui, pour lui faire plaisir, lui offre comme cadeau d’anniversaire un de ces fameux tests génétiques qui permettent de remonter nos arbres généalogiques. La jeune femme, qui ne connaissais pas son père, voulait en savoir plus sur ses origines.

Faire des enfants entre cousins germains est risqué

"Ma mère est adoptée et je n'ai jamais connu mon père biologique. Je voulais surtout en savoir plus sur sa santé, pour voir s'il y avait quelque chose que je devais surveiller", raconte Matilda. "Nous avons reçu les résultats environ un mois plus tard. Je faisais défiler les analyses, quand je me suis rendue compte qu’une personne de mon arbre généalogique avait le même nom que mon petit ami…". De fait, les deux tourtereaux étaient cousins. Une information stupéfiante qui les conduira malheureusement à la rupture.

En France, la loi autorise à épouser son cousin au premier degré ou sa cousine germaine. Néanmoins, cette union n’est sans conséquence pour la santé des enfants, qui ont un risque d’anomalie congénitale multiplié par deux, d’après The Lancet. Selon une autre étude américaine, le risque d'avoir un enfant atteint d'un handicap mental ou physique est majoré de 50% pour les couples de cousins germains ou issus de germains.