Vrai ou faux : que peut-on faire une fois vacciné contre la Covid-19 ?

Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en France, 8 259 656 personnes ont reçu au moins une injection (soit 12,3 % de la population totale et 15,7 % de la population majeure), et 2 797 060 personnes ont reçu deux injections (soit 4,2 % de la population totale et 5,3 % de la population majeure). Voici ce que les vaccins permettent de faire ou de ne pas faire.

On peut être infecté par la Covid-19, même si on est vacciné

Vrai. Les vaccins actuels protègent à 100% contre les formes graves, mais seulement a 95% du risque d’être infecté.

On doit conserver les gestes barrières, même vacciné

Vrai et faux. Tout dépend si l’on cherche à se protéger complètement du coronavirus, on si l’on cherche simplement à éviter les formes graves. Dans le premier cas, il faut conserver les gestes barrières. Dans le second, on peut les abandonner, à condition d’être avec une personne vaccinée, ou des personnes non vaccinées à faible risque de complications (soit les enfants et les jeunes). Si on se retrouve avec une personne non vaccinée et à fort risque de mourir de la covid-19 (les personnes âgées ou fragiles), il faut conserver les gestes barrières. Idem dans une foule, car on ne sait pas qui est vacciné ou pas, ni qui est fragile ou pas.

On doit toujours porter le masque, même vacciné

Vrai et faux. Le masque doit se porter lorsque l’on doit respecter les gestes barrières, selon les situations décrites ci-dessus.

Pour abandonner les gestes barrières et le masque, il faut attendre la deuxième injection

Vrai. L’abandon des gestes barrières et du masque ne doit s’envisager qu’une fois l’effet du vaccin pleinement atteint, soit deux semaines après la deuxième injection.

On est protégé pour toujours de la Covid-19 une fois vacciné

Faux. On sait que les vaccins protègent au moins six mois du coronavirus, et probablement plusieurs années. Mais pour savoir combien de temps dure réellement cette immunité il faudra attendre d’avoir plus de recul.