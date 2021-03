Covid-19 : plus de deux pharmaciens sur trois ont vu des candidats renoncer à la vaccination avec AstraZeneca

L'ESSENTIEL "L'affaire" AstraZeneca perturbe le déroulement de la campagne de vaccination chez les pharmaciens

Selon un nouveau sondage de l’USPO, seuls 7,13% des pharmaciens vaccinant contre la Covid-19 n’ont pas sur leur liste d’attente des personnes âgées de 55 à 74 ans avec comorbidités, c'est à dire celles pour lesquelles la vaccination est "ouverte" . 13,73% des personnes inscrites sur les listes d’attente en pharmacie ont moins de 20 ans, 25,40% ont entre 20 et 40 ans, 30,48% ont entre 40 et 80 ans, et 23,26% ont plus de 80 ans.

89,79% des pharmaciens accepteraient de vacciner avec la technique ARNm

Autre enseignement : 67,39% des pharmaciens disent avoir eu des personnes qui ont renoncé à se faire vacciner avec Aztrazeneca suite aux annonces de suspension. 27,41% des pharmaciens disent en avoir eu plus de 10, 31,72% entre 5 et 10, et 40% entre 0 et 5.

Par ailleurs : 75,20% des pharmaciens déclarent ne plus avoir de flacons réservés aux médecins dans leur réfrigérateur. Enfin, 89,79% des pharmaciens accepteraient de vacciner dans leur officine avec la technique ARNm.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 7 168 437 personnes ont reçu au moins une injection (soit 10,7 % de la population totale et 13,6 % de la population majeure) et 2 610 990 personnes ont reçu deux injections (soit 3,9 % de la population totale et 5,0 % de la population majeure). Les infirmiers peuvent désormais prescrire les vaccins, et les vétérinaires peuvent désormais eux aussi vacciner.

En moyenne, 34 640 tests positifs au Covid-19 sont remontés chaque jour, soit une hausse de 27 % par rapport à la semaine dernière. Il y a actuellement 4 709 personnes en réanimation pour Covid-19, un chiffre là aussi en hausse (+ 11 %) par rapport à la semaine dernière. Plus de 90 000 personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de la crise sanitaire.