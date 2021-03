Santé : une enfance en ville ou à la campagne, quelle différence ?

L'ESSENTIEL Les enfants des territoires ruraux sont plus éloignés des professionnels de santé, et notamment des spécialistes.

Les enfants des territoires ruraux sont plus éloignés des professionnels de santé que ceux qui vivent dans les villes, selon une nouvelle étude de la Drees. En France métropolitaine, 4,2 millions d’enfants de moins de 18 ans, soit près d’un enfant sur trois, vivent dans une commune dite "rurale".

En 2019, selon la base permanente des équipements de l’Insee, les enfants des territoires ruraux sont plus éloignés des professionnels de santé, et notamment des spécialistes. Si les enfants urbains résident dans une commune située en moyenne à moins de 10 minutes en voiture des professionnels de santé, les enfants ruraux vivent en moyenne à 20 minutes en voiture d’un ophtalmologiste et à 25 minutes d’un pédiatre.

Ecarts d’espérance de vie

Les enfants des campagnes bénéficient cependant de davantage d’accès aux espaces verts, dont la fréquentation est excellente pour la santé. Dans les communes rurales, neuf enfants sur dix résident dans une maison individuelle avec un espace extérieur privatif (jardin, terrain, cour), contre un sur deux en milieu urbain.

Des différences de conditions de vie qui se retrouvent chez les adultes, pour qui les écarts d’espérance de vie se sont aggravés au cours des trente dernières années entre départements ruraux et département urbains, selon une autre étude menée par l'Association des maires ruraux de France (AMRF) et le groupe Macif, en partenariat avec France Bleu, publiée mercredi 16 décembre. Concrètement, les habitants du rural vivent deux ans de moins que ceux des villes. Plus précisément : l’inégalité d’espérance de vie entre rural et urbain est de 2,2 ans chez les hommes, et de 0,9 an chez les femmes.