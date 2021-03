Lésions nerveuses, allergies, infections : gare aux chouchous trop serrés au poignet !

L'ESSENTIEL Il y a beaucoup de veines et de nerfs qui circulent autour de la zone du poignet.

La plupart des femmes aux cheveux longs ont le réflexe de mettre leur élastique au poignet quand leur coiffure se défait. Pourtant, cette habitude peut avoir des impacts nocifs sur la santé, comme l’explique la neurologue Huma Sheikh, relayée par Slate.fr . "Il y a beaucoup de veines et de nerfs qui circulent autour de la zone du poignet", décrit la médecin. L’élastique peut engendrer "un afflux de sang plus faible dans le muscle et une tétanie du nerf environnant, ce qui peut provoquer des lésions nerveuses", poursuit-elle.

"Eruption cutanée rosâtre"

Oublier trop souvent son élastique au poignet peut aussi entraîner des allergies cutanées, dues aux matières synthétiques et aux colorants. "Ces réactions ressemblent à une éruption cutanée rosâtre, écailleuse, et peuvent laisser des traces résiduelles de la couleur de votre élastique", détaille la dermatologue Rina Allawh.

Enfin, ce mauvais réflexe peut, en cas de petites lésions cutanées, déclencher des infections. En effet, les chouchous, qui ne sont en général jamais lavés, sont des nids à microbe. Mieux vaut donc, quand on y pense, ranger les élastiques dans sa poche ou son sac à main.