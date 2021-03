Notre cerveau est plus actif lorsque nous écrivons sur papier

L'ESSENTIEL La stimulation cérébrale liée à l'écriture sur papier participe à l'amélioration des capacités de mémorisation

L'utilisation du papier serait à privilégier pour les activités nécessitant de la créativité

Pour stimuler votre mémoire, préférez le papier : c’est le propos d’une étude de l’université de Tokyo parue dans Frontiers in Behavorial Neuroscience. Dans leur recherche, ils constatent que l’écriture sur papier stimule davantage l’activité cérébrale, ce qui participe à l’amélioration des capacités de mémorisation."Le papier est plus élaboré et plus utile en comparaison aux documents électroniques car il contient plus d’informations ce qui implique davantage de travail de mémorisation", explique Kuniyoshi L. Sakai, neuroscientifique et auteur de cette recherche.

Des tâches effectuées plus rapidement

48 personnes ont été recrutées pour cette étude, avant de démarrer l’expérience, elles ont toutes passé des tests de mémoire. Ensuite, elles ont lu une conversation fictive entre des personnages. Ils se racontaient leurs projets pour les deux mois à venir : cet échange contenait différentes dates et des rendez-vous. Selon les groupes, les chercheurs leur ont ensuite demandé de noter les informations sur papier, sur tablette ou sur smartphone. "Il n’y avait pas de limite de temps", précisent les scientifiques dans leur étude. Une heure après la fin de la retranscription, suivie d’une pause et d’un exercice intermédiaire pour distraire les participants, un questionnaire à choix multiples leur a été fourni pour évaluer leur mémorisation de l’emploi du temps des personnages. Cet exercice a pris 11 minutes aux participants ayant utilisé le carnet en papier, 14 minutes pour ceux ayant eu recours à la tablette et 16 minutes pour le groupe s'étant servi d'un smartphone. "Les volontaires ayant utilisé le papier ont effectué la tâche à une vitesse 25% plus rapide, en comparaison aux tablettes", analysent les chercheurs.

De meilleures performances cérébrales

Les participants ont ensuite passé un IRM afin de déterminer leur niveau d’activité cérébrale. "Les volontaires ayant utilisé le papier avaient davantage d’activité cérébrale dans les zones associées au langage, à la visualisation imaginaire et dans l’hippocampe, une zone importante pour la mémorisation et l’orientation dans l’espace", poursuivent-ils. D’après eux, l’écriture sur papier est plus riche en informations, ce qui stimule davantage la mémoire. "Les outils digitaux ont un sytème uniforme de défilement vers le haut ou le bas, de mise en page et de taille des images, comme sur une page web, souligne Kuniyoshi L. Sakai. Mais si vous essayez de vous souvenir d’un texte imprimé sur papier, vous pouvez fermer vos yeux et visualiser l’image, comme les notes que vous avez prises dans les marges."

Le papier, un allié pour la créativité

Les scientifiques japonais veulent faire passer un message : "Pour les informations que vous voulez apprendre ou mémoriser, utilisez des carnets en papier !" De même, si vous désirez avoir des activités créatives, ils recommandent de privilégier le papier. "Pour dessiner, composer de la musique ou tout autre travail créatif, je conseille d’utiliser le papier plutôt que les outils numériques", indique le scientifique japonais. À défaut, vous pouvez toujours utiliser les outils numériques vous permettant de personnaliser vos documents : surligner, souligner, entourer, dessiner, etc.