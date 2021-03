4 conseils pour bien aménager sa chambre afin de mieux dormir

Nous consacrons près d’un tiers de notre temps au sommeil. C’est dire l’importance de lui réserver un espace dédié, une chambre soigneusement aménagée. On la souhaite comme un véritable un cocon, invitant à la détente et au repos… Pour cela, voici quelques astuces* à connaître :

1/Une température idéale

Le lien entre sommeil et température a été établi scientifiquement. En effet, notre corps a besoin de diminuer légèrement sa température interne afin de faciliter l’endormissement. L’institut National du Sommeil recommande une température idéale de chambre comprise entre 16° et 18°, pour garantir un sommeil et une respiration de qualité. Il est par ailleurs conseillé d’aérer la pièce 10min tous les matins, afin de régénérer l’air.

L’été, pour palier aux fortes chaleurs, il vaut mieux conserver les volets fermés en journée pour préserver la fraîcheur et aérer à la nuit tombée. En revanche, lorsque les températures chutent, il est préférable de se couvrir et choisir une couette douillette plutôt que de surchauffer les radiateurs. Enfin, on privilégiera les linges de lit en matières naturelles (coton, lin…) permettant une régulation optimale de la température corporelle.

2/Un éclairage doux

La lumière, elle aussi, influe grandement sur la qualité de notre sommeil. On privilégiera donc une ambiance chaleureuse et apaisante dans la chambre, afin de préparer notre corps à la détente. Préférez par exemple l’éclairage doux et indirect des lampes de chevet à la lumière plus agressive des lustres et suspensions.

On veillera également à laisser les écrans en dehors de la chambre. En effet, la lumière bleue émise par les smartphones, tablettes ou autres liseuses perturbent notre horloge biologique, en bloquant la production de sérotonine, la fameuse hormone du sommeil.

3/Une literie de qualité

Le choix du matelas est loin d’être anecdotique. Il se révèle pourtant cornélien : matelas à ressorts, en mousse, en latex ou encore à mémoire de forme… La matière, la taille et la fermeté sont des critères à étudier attentivement selon vos préférences mais aussi votre morphologie et vos éventuelles douleurs musculaires ou articulaires.

Il en va de même pour l’oreiller, qu’il est préférable de choisir selon la position dans laquelle vous dormez. Un conseil : prenez le temps d’essayer les différents types de literie et de vous faire conseiller avant d’investir.

4/Un aménagement épuré

Les adeptes du Feng Shui et de la décoration d’intérieur vous le confirmeront : il est préférable de faire de la chambre un lieu dédié au repos et au sommeil, et uniquement à cela. Exit donc les bureaux, ordinateurs, téléviseurs et autres objets de tentation. On évitera également d’encombrer la pièce en la surchargeant de meubles inutiles, en privilégiant plutôt de petite tables de chevet garnies de quelques lectures apaisantes ! De la même manière, les piles de vêtement qui s’amoncèlent sur une chaise, tout comme la collection de chaussures qui garnit le sol ne sont pas des plus propices au bien-être et au lâcher prise… En bref, chambre rangée et organisée = esprit apaisé.

Pour ce qui est de la décoration, on s’orientera plus volontiers vers des teintes douces et naturelles, des tons neutres ou pastel. On réservera les couleurs vives et agressives, tels que les rouges, les orangés et les violets, pour d’autres pièces de la maison. Concernant la chambre, on pense donc zen et épuré. Nos grands-mères le savaient déjà : "on fait son lit comme on se couche"… Vous voilà fins prêts à aménager le refuge de vos nuits et plonger sereinement dans les bras de Morphée…

* Prodiguées par l'entreprise Morphée.