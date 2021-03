Cannabis récréatif : légaliser augmente la consommation, notamment chez les jeunes mamans

L'ESSENTIEL Les États-Unis permettent d’étudier en conditions réelles l’impact de la légalisation du cannabis récréatif.

Dans les Etats américains où le cannabis récréatif a été légalisé, la consommation des jeunes mamans a augmenté.

La légalisation du cannabis récréatif augmente sa consommation chez les jeunes mamans, selon une nouvelle étude du JAMA. De quoi alimenter le débat français, dont certains députés voudraient sortir via une consultation populaire.

Comme pour Israël et la politique vaccinale anti-coronavirus, les États-Unis permettent d’étudier en conditions réelles l’impact de la légalisation du cannabis récréatif. Constatant une nette augmentation de la consommation de hachisch dans les États américains où il a été légalisé, des chercheurs se sont penchés plus particulièrement sur le recours récréatif de cette drogue chez de jeunes mères (âgées de 25 à 34 ans).

L'Alaska, le Maine, le New Hampshire et le Vermont à l'étude

"Existe-t-il un lien entre la légalisation du cannabis à des fins récréatives et la prévalence de la consommation de cannabis par la mère pendant les périodes précédant la conception et le post-partum ?", s’interrogent les scientifiques en préambule de leur publication.

Pour répondre à cette question, les chercheurs ont réalisé une étude transversale basée sur un échantillon de 73 551 femmes ayant accouché sur le sol américain. Toutes résidaient en Alaska, dans le Maine, le New Hampshire ou le Vermont, les deux premiers États ayant légalisé le cannabis à usage récréatif, contrairement au deux autres. Les femmes de la cohorte ont répondu à des enquêtes sur leur consommation de hachisch 2 à 6 mois après leur accouchement.

Augmentation de la consommation de cannabis avant et après la grossesse

Bilan : "dans les États qui ont légalisé le hachisch à des fins récréatives, la consommation de cannabis a augmenté de manière significative chez les femmes avant et après la grossesse, mais pas pendant", écrivent les chercheurs.

En France, la légalisation du hachisch récréatif et thérapeutique fait toujours débat. "Il faudra lancer une vraie consultation populaire et pourquoi pas un référendum", a déclaré dimanche 28 février sur franceinfo Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse et rapporteur d’une mission parlementaire sur le cannabis récréatif. "On fera des propositions d'ici un mois", indique-t-il à l’occasion de ce dernier jour de la consultation citoyenne (qui aura reçu 250 000 contributions).