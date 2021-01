Cannabis récréatif : lancement d'une consultation citoyenne en ligne

L'ESSENTIEL Du 13 janvier au 28 février, les Français pourront répondre à un questionnaire en ligne pour donner leur avis sur la politique publique et la législation du cannabis.

Après avoir consacré ses travaux sur le cannabis thérapeutique, la mission d'information parlementaire sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis a entamé un cycle d’auditions sur le cannabis "récréatif" – entendu comme l’ensemble des usages actuellement illégaux du cannabis en France. Le questionnaire, accessible sur le site de l’Assemblée nationale, évalue votre opinion à propos du cannabis, concernant par exemple son impact sur la santé ou l'efficacité de la législation en vigueur.

Eventuelle évolution du cadre réglementaire français

Il s’agit, pour la mission, "de dresser le bilan des politiques publiques menées en matière de prévention et de répression des trafics et usages du cannabis, de proposer un panorama des expériences étrangères de légalisation ou de dépénalisation, et de contribuer à une réflexion sur l’éventuelle évolution du cadre réglementaire français relatif à cette substance", précisent les 33 députés.



"Cette réflexion ne peut être envisagée sans une écoute attentive des attentes des citoyens", poursuivent-ils. A l’instar de certaines municipalités, comme Villeurbanne, la mission a donc souhaité proposer une consultation citoyenne destinée à mieux comprendre la perception du cannabis qui est aujourd’hui celle des Français et leur vision de l’avenir des politiques publiques en la matière.

Eclairer la mission d’information

"Les résultats de cette consultation permettront ainsi d’éclairer la mission d’information et seront pris en compte pour déterminer les propositions qu’elle portera dans le cadre de son rapport", concluent les députés.



Le cannabis est la substance illicite la plus consommée au sein de l’Hexagone, selon un rapport de l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies. 45% des Français l’ont déjà testé et 7,4% des adolescents en auraient un usage problématique.