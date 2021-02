Mauvaise alimentation durant la grossesse : risque d'obésité pour l'enfant

L'ESSENTIEL Les enfants nés de mères ayant eu un régime alimentaire riche en aliments inflammatoires tout au long de la grossesse ont tendance à avoir des niveaux de masse musculaire plus faibles à la fin de l'enfance.

Le risque est plus important pour les garçons que pour les filles

Une alimentation déséquilibrée pendant la grossesse favorise probablement l’obésité infantile, selon une nouvelle étude publiée dans BMC Medicine. Plus précisément, ce sont les aliments favorisant l’inflammation qui ont été mis en cause, comme la viande rouge, le pain blanc ou l’huile de palme.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont étudié une cohorte de 16 295 mères et leur enfant, pendant et après la grossesse. Toutes les mamans trentenaires avaient un IMC normal au début de la grossesse. L'IMC des enfants a été calculé au début, au milieu et à la fin de l'enfance.

Changements épigénétiques

Bilan : les enfants nés de mères ayant eu un régime alimentaire riche en aliments inflammatoires tout au long de la grossesse avaient tendance à avoir des niveaux de masse musculaire plus faibles à la fin de l'enfance. Cette association était plus forte chez les garçons que chez les filles.

"Nos résultats indiquent que la promotion d'une alimentation saine - riche en fruits et légumes, pauvre en glucides raffinés et en viandes rouges - tout au long de la grossesse peut aider à prévenir l'obésité infantile", déduit Catherine Phillips, directrice de l’étude. "Nous supposons qu'un régime alimentaire déséquilibré pendant la grossesse, riche en aliments associés à l'inflammation, peut induire des changements épigénétiques augmentant le risque d'obésité infantile", conclut-elle.