Covid-19 : la météo a bien une incidence sur la transmission du virus

L'ESSENTIEL Il existe bien une composante saisonnière dans la transmission du SARS-CoV-2, démontrent les chercheurs.

Chaque hausse de 1° Fahrenheit (1,8°C) est associée à une diminution de 1 % du taux d'augmentation des cas de Covid-19, alors que chaque diminution de 1° est associée à une augmentation de ce taux de 3,7 %.

Le temps humide, la pluie et le froid favorisent-ils la propagation du SARS-CoV-2 ? Pour des chercheurs américains (États-Unis) cela ne fait aucun doute. Dans une étude publiée dans PLOS One, des scientifiques de l'Institut de l'environnement Christina Lee Brown de l'Université de Louisville, de l'École de médecine de l'Université Johns Hopkins, du Centre d'intelligence artificielle conjointe du Département américain de la défense, montrent qu’il existe une corrélation entre la météo, et en particulier les températures atmosphériques, et la transmission du nouveau coronavirus.

Un ralentissement de la transmission quand il fait chaud

Les chercheurs ont compilé les données concernant les températures dans 50 pays de l'hémisphère nord entre le 22 janvier et le 6 avril 2020. Ils les ont ensuite comparées au nombre de cas de Covid-19 enregistrés sur la même période.

Leur analyse montre qu'entre 30 et 100 degrés Fahrenheit (entre 0°C et 37°C), une augmentation d'un degré Fahrenheit de la basse température quotidienne était associée à une diminution de 1 % du taux d'augmentation des cas de Covid-19. Une diminution d'un degré de la température était quant à elle associée à une augmentation de ce taux de 3,7 %.

"Bien que la Covid-19 soit une maladie infectieuse dont la transmission ne dépend pas de la température, nos recherches indiquent qu'elle peut également avoir une composante saisonnière", explique le Dr Aruni Bhatnagar, co-auteur des travaux.

Une composante saisonnière à mieux prendre en compte

Les chercheurs ont conclu que les mois d'été sont associés à un ralentissement de la transmission de la Covid-19, comme c'est le cas pour d'autres virus respiratoires saisonniers. Selon eux, prendre en compte cet effet saisonnier des cas de transmission pourrait être utile pour la planification locale des interventions sociales.

"Cette compréhension de la sensibilité à la température du SARS-CoV-2 a des implications importantes pour anticiper le cours de la pandémie, explique le Dr Adam Kaplin, de Johns Hopkins, premier auteur de l'étude. Nous ne savons pas combien de temps les vaccins actuellement disponibles conserveront leurs avantages, ni quels sont les risques que de nouvelles variantes se développent au fil du temps si les hémisphères nord et sud continuent à échanger la Covid-19, dans les deux sens à travers l'équateur, en raison de leurs saisons opposées. Mais il est raisonnable de conclure que cette recherche suggère que, comme d'autres virus saisonniers, le SARS-CoV-2 pourrait s'avérer extrêmement difficile à contenir au fil du temps, à moins qu'un effort mondial concerté et collaboratif ne soit déployé pour mettre fin à cette pandémie."