Cancer du sein : une vidéo pour lutter contre la solitude des patientes

L'ESSENTIEL La crise sanitaire accentue la solitude des femmes atteintes d'un cancer du sein.

Huit associations se mobilisent pour briser cette solitude.

Avec la crise sanitaire de la Covid-19, les patientes atteintes de cancer du sein ont parfois du mal à trouver de l’information et du soutien. De nombreuses opérations ont aussi été reportées, accentuant le sentiment de détresse.

Pourtant, de nombreuses associations restent mobilisées, et continuent de proposer des actions adaptées. Pour se faire mieux connaître des malades, huit organisations ont monté la vidéo ci-dessous :





Cet été, en collaboration avec l’association Rose Up, le laboratoire Mylan a recueilli la parole de femmes atteintes de cancers au sujet de leur quotidien. Bilan : beaucoup ne savaient pas comment trouver l’information et le soutien dont elles avaient besoin. Ainsi, 44% des patientes interrogées souhaitaient plus d’informations sur la vie quotidienne avec la maladie et les potentiels effets secondaires des traitements, tandis que 31% aimeraient voir se développer des soins de support.

Avec 60 000 nouveaux cas tous les ans, le cancer du sein se situe au premier rang des cancers incidents chez la femme, nettement devant le cancer colorectal et le cancer du poumon. Le dépistage du cancer du sein (recommandé tous les 2 ans aux femmes âgées de 50 à 74 ans, NDLR) est d’autant plus intéressant que la survie à 5 ans des patientes touchées s’améliore de plus en plus : elle est passée de 80% pour les malades diagnostiquées entre 1989 et 1993 à 87% pour celles diagnostiquées entre 2005 et 2010. De ce fait, le taux de mortalité lié au cancer du sein diminue d’année en année.