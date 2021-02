Covid-19 : voici le nouveau protocole sanitaire dans les établissements scolaires

L'ESSENTIEL Un seul cas de variant doit désormais entraîner la fermeture de la classe.

La distanciation de 2 mètres entre groupes à la cantine et le port de masque "grand public" de catégorie 1 sont désormais requis.

L’aération des salles doit être renforcée.

Depuis le 11 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement rouvert dans le cadre d’un protocole arrêté par les autorités sanitaires. L’éducation nationale a publié de nouvelles directives hier, "rendues nécessaires par l’évolution de la circulation du virus constatée en janvier 2021 et notamment le contexte d’émergence de variants", précise un communiqué. Elles s’appliqueront à compter du 1er février 2021, et reposent sur les avis successifs du HCSP.

"La distanciation de 2 mètres entre groupes à la cantine et le port de masque « grand public » de catégorie 1 sont désormais requis ; l’aération est renforcée", résume le ministère en préambule. Par ailleurs, un seul cas de variant détecté doit désormais entraîner la fermeture de la classe.

Un enseignement en présentiel pour tous les élèves maintenu

Le principe reste donc celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Dans les écoles et les collèges, le schéma de référence est celui d'un enseignement en présentiel pour tous les élèves, sous réserve de situations locales particulières (de type "cluster"). Au lycée, des plans de continuité pédagogique permettant d’organiser des modalités d’enseignement en mode "hybride" sont mis en place chaque fois que cela est nécessaire pour respecter les contraintes sanitaires.

Les enfants transmettent autant la Covid-19 que les adultes

Pendant longtemps, les enfants ont été considérés comme des petits contaminateurs du SARS-CoV-2. Une nouvelle étude parue le 18 janvier dans la revue The Lancet et menée sur plusieurs milliers de cas a cependant estimé que les enfants transmettent autant la Covid-19 que les adultes. “Les enfants sont potentiellement importants dans la chaîne de transmission”, a même conclu Ramanan Laxminarayan, responsable de la recherche. Des résultats qui confirment ceux de la revue Science : cette fois-ci, les jeunes infectés de moins de 17 ans ont représenté 8% du total des cas, contaminant 10% des cas contacts, quand les 18-29 ans ont constitué 23% des cas et contaminé 23% des cas contacts.



Ces données interrogent sur la stratégie vaccinale française, dont les enfants sont aujourd’hui exclus. "Pour l'instant, ce n'est pas au programme”, a indiqué Olivier Véran à France Inter le 19 janvier dernier, mais changement dans la stratégie vaccinale pourrait survenir “si la situation devait évoluer et les données apparaître”. Alain Fischer, qui coordonne la stratégie vaccinale du gouvernement contre la Covid-19, s’est lui montré plutôt favorable à la vaccination des enfants.