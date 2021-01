Etat des lieux de la malbouffe : dans quelles villes mange-t-on le plus mal en France ?

L'ESSENTIEL Le palmares a été établi en fonction du nombre de fats-food pour 1000 habitants

Flashs s'est associé au site Acontrecorps.com, jeune média santé et bien-être, afin de réaliser un nouvel "état des lieux de la malbouffe" au sein des 32 plus grandes villes françaises. Conclusion : c'est Bordeaux qui domine ce classement, suivi par Tours et Metz.



"Chaque année depuis 2016, nous avons minutieusement répertorié toutes les plus grandes chaînes de restauration rapides au sein des plus grandes villes de France", expliquent les auteurs de l’étude. "L’objectif étant d'alerter sur le gain de terrain des géants de la malbouffe et d'inciter les métropoles à répondre et de trouver des solutions concernant ce mode d'alimentation, principal vecteur d'obésité chez les jeunes", poursuivent-ils.

16 chaînes de restauration rapide

L’étude a été réalisée sur les 16 chaînes de restauration rapide les plus présentes au sein des 32 plus grandes villes françaises. "Nous retrouvons ainsi les chaînes les plus populaires : McDonald's, Burger King et Quick (toujours séparés cette année malgré la fusion progressive), KFC, Paul, La Brioche Dorée, Domino's Pizza, Subway, La Mie Câline, Starbucks, La Croissanterie, Pizza Hut, Pomme de Pain, O'Tacos, Bagelstein et Speed Burger", détaillent les auteurs de l’étude.



Bilan : c'est Bordeaux qui domine ce classement de la Malbouffe, avec un ratio de densité de fast-foods pour 1000 habitants égal à 0,1959 contre 0,1724 pour Tours, qui se hisse cette année à la seconde marche du podium. 6ème du classement l'an dernier, Tours a vu son nombre de fast-foods significativement augmenter : 0,1611 en 2020 contre 0,1724 pour 1000 habitants en 2021. Une différence de ratio qui s'explique notamment par l'ouverture de trois nouveaux O'Tacos et la fermeture d'un restaurant Quick. Metz, 3ème l'an dernier, conserve cette année sa place sur la dernière marche du podium. Devant Limoge (2ème l'an dernier qui descend à la 4ème place), Lille et Brest, respectivement 7ème et 5ème l'an dernier.

Une alimentation déséquilibrée fait mourir plus jeune

Avoir une alimentation équilibrée est essentielle à la bonne santé physique et psychologique. Des chercheurs ont par exemple récemment démontré que les personnes qui consommaient trop de produits mal notés par le Nutri-Score présentaient une mortalité accrue (mortalité totale et mortalité liée au cancer ou aux maladies des appareils circulatoires, respiratoires et digestifs).