Vague de froid : pourquoi il ne faut pas sucer les pics de glace qui descendent des bâtiments

L'ESSENTIEL En cas d'ingestion, les pics de glace et leurs bactéries provoquent des psittacoses et des salmonelloses.

Alors que le froid glace la France, une météorologue alerte sur les dangers de sucer les pics de glace qui descendent des toits, une pratique très prisée par les enfants. Dans une vidéo diffusée sur le réseau social Tik Tok, elle lance : "S'il vous plaît, ne faites pas ça. Quand des glaçons se forment, c'est à cause de l'eau qui fond du toit et qui coule sur le côté du bâtiment. Et savez-vous ce qu'il y a sur votre toit ? Du caca d'oiseau. Beaucoup de caca d’oiseau. L’eau les ramasse et les congèle dans les stalactites. Si tu manges des pics de glace, tu manges de la merde."

Une idée peu ragoutante, donc, qui peut en plus être dangereuse pour la santé. En cas d'ingestion, les fientes d'oiseaux et leurs bactéries provoquent des psittacoses et des salmonelloses. Dans le premier cas, les germes gagnent le système lymphatique puis provoquent une inflammation pulmonaire, avec de la fièvre, des douleurs musculaires, des céphalées, une toux et des complications cardiaques possibles. Concernant la salmonellose, la plupart des personnes infectées souffrent de crampes au ventre, de diarrhée et de fièvre.

Dans la même idée, mieux vaut éviter de manger de la neige tombée en ville, car elle contient des particules polluantes provenant des gaz d'échappement. Quand à la neige de couleur jaune, inutile de préciser qu’elle contient de l’urine d’animaux ou d’humains, et n'est donc pas conseillée du tout.