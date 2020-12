Cinq bonnes raisons de continuer à manger des huîtres

L'ESSENTIEL L'huître est peu calorique et nourrissant.

C'est un antidépresseur naturel qui booste notre système immunitaire.

C'est également bon pour le cerveau.

Noël vient de se terminer et, comme tous les ans, la consommation d’huîtres des Français a explosé. Sous réserve de bien les choisir et d’échapper ainsi à une intoxication alimentaire, cet aliment présente de nombreux avantages pour la santé. Vous trouverez ci-dessous les cinq principaux.

1/ Un aliment nourrissant et diététique

Contenant 42,1 calories pour 100 grammes, l’huître est le délice le plus diététique qui soit. Riche en protéines, elle est une importante source de vitamines B12, A et D et contient des minéraux indispensables au bon fonctionnement du système immunitaire tels que le phosphore, le potassium, le sodium, le zinc ou le fer. Si vous pouvez donc abuser des huîtres sans remord, attention au pain et au beurre qui les accompagnent souvent.

2/ Un plus pour l’immunité

Comme vu ci-dessus, l’huître est riche en vitamine D, connue pour son rôle immunomodulateur. Elle apporte également un cinquième des besoins journaliers en sélénium, un minéral aux effets antioxydants et anti-inflammatoires. Globalement, cent grammes d’huitres couvriraient l’ensemble des besoin journaliers d’un humain en cuivre, anti-infectieux et anti-inflammatoires et jusqu’à trois fois ceux en zinc. Il a notamment été prouvé que, chez les personnes âgées, une supplémentation en huitres améliorerait la multiplication des globules blancs face à une infection. En outre, les oméga 3 présents dans les huîtres seraient également dotés d’effets anti-inflammatoires utiles contre l’asthme, l’arthrite rhumatoïde, le psoriasis et les maladies inflammatoires de l’intestin.

3/ Un antidépresseur naturel

Les huîtres sont notamment composées de taurine, un acide aminé qui agit sur la dépression et l’anxiété. Qui plus est, la présence du sélénium aide également à lutter contre le stress. Enfin, le fer permet de contrer la fatigue, souvent à l’origine d’états dépressifs. Consommées régulièrement, les huîtres peuvent donc apporter un regain d’énergie bienvenu.

4/ Des bienfaits pour le système cardiovasculaire

L’huître est très riche en acides eicosapentaénoïque et docosahexaénoïque, deux acides gras de la famille des oméga 3 réputés pour protéger le système cardiovasculaire. Les huîtres permettraient donc de réduire la tension artérielle, les triglycérides sanguins et de prévenir la formation de caillots sanguins. Une étude réalisée auprès de Chinois a par ailleurs démontré que la consommation hebdomadaire d’au moins un repas de poissons ou de fruits de mer serait associée à un risque moindre d’infarctus fatal du myocarde. Aussi, vous l’aurez compris, consommer régulièrement des huîtres, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, est associé à un moindre risque de décès lié aux maladies cardiovasculaires.

5/ Un boost pour le cerveau

L’acide docosahexaénoïque contenu dans l’huître participe au développement et au fonctionnement du cerveau, ainsi qu’à l’entretien des fonctions cognitives et de la vision. Enfin, la vitamine B12, également appelée cobalamine, aide à fabriquer de nouvelles cellules et contribue au bon fonctionnement du système nerveux et à la formation des globules rouges.





Malgré tous les bienfaits cités ci-dessus, les huitres sont toutefois à éviter pour les personnes souffrant d’hyperthyroïdie et d’hypertension artérielle en raison de leur richesse en sodium. Les malades de l’arthrite devraient également s’en tenir éloignés à cause de leur teneur en purine. Enfin, les personnes allergiques aux acariens et les femmes enceintes risquent les infections alimentaires.