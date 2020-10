Les huitres sont bonnes pour la santé

Certes, consommer des huîtres crues dont l’élevage n’a pas été correctement contrôlé comporte des risques. Seules certaines précautions permettent d’anéantir le danger : faire bouillir les aliments, se laver les mains après les avoir touchés ou encore éviter la baignade en eau faible en sel lorsque l’on a des plaies. La recommandation fera sourire les gastronomes.

Depuis bientôt cinq ans, c’est vrai que ce type d’infection ne fait que de croître. Cela s’expliquerait par le réchauffement climatique. Les eaux, de plus en plus chaudes, attirent certaines bactéries qui trouvent refuge dans les mollusques, les fruits de mer et les poissons.

Rappelons que les huîtres françaises ne sont pas spécialement élevées en eau chaude… La réponse est dans l’origine de l’huître très contrôlée dans notre pays.

L’huître constitue une bonne source de protéine animale, dépourvue de graisse, et d’une très grande richesse minérale ! Phosphore, cuivre, calcium, zinc… liste non exhaustive.

Avec 100 kilocalories et 11 grammes de protéines pour une douzaine, on peut même la considérer comme un excellent aliment de régime… A condition de ne pas manger trop de pain et de beurre avec.

Les spécialistes la recommandent même chez le sportif. Enfin, pour ceux qui auraient encore des doutes : il existe d’excellentes recettes avec des huîtres cuites sur internet.

Docteur Jean-François Lemoine

