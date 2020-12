Boire du lait de vache pendant l’allaitement renforce la santé des bébés

L'ESSENTIEL La consommation de lait de vache n'est pas un remède général contre les allergies alimentaires.

Le lait consommé par la mère agit comme un coup de fouet pour le système immunitaire de l'enfant.

Le lait maternel est la source de nutrition optimale pour les nouveau-nés. Il contient notamment certains lipides qui jouent un rôle important dans le poids de la petite enfance. Une nouvelle étude, menée par des chercheurs suédois et publiée le 28 novembre dans la revue Nutrients, suggère que les femmes qui boivent du lait pendant l’allaitement ont des enfants moins sujets aux allergies.

Pas un remède général

Les chercheurs de l’université de Chalmers, à Göteborg, ont enregistré les habitudes alimentaires de 500 mères suédoises qui ont accouché entre 2015 et 2018. Ces données ont été récolté à la 34e semaine de grossesse, un mois après la naissance et quatre mois après la naissance. Les chercheurs ont également recherché des biomarqueurs spécifiques aux produits laitiers à travers des prises de sang et en analysant leur lait maternel. Au moment de souffler leur première bougie, des médecins ont cherché chez les enfants des cas éventuels d’allergie alimentaire, d’eczéma et d’asthme.

“Les mères d'enfants d'un an en bonne santé consommaient plus de lait de vache pendant l'allaitement que les mères d'enfants d'un an allergiques, a observé Mia Stråvik, spécialiste des sciences nutritives et co-auteure de l’étude, dans un communiqué publié sur le site de l’université. Bien que l'association soit claire, nous ne prétendons pas que la consommation de lait de vache serait un remède général contre les allergies alimentaires.”

Un “coup de fouet” pour le système immunitaire de l’enfant

Les chercheurs avancent que l’effet bénéfique de la consommation de lait pour la mère qui allaite se trouve dans le lien entre les substances contenues dans le lait maternel et l’alimentation de la mère. Dans une étude publiée le 16 décembre dernier dans la revue Scientific Reports, des chercheurs américains ont confirmé ce lien. Les chercheurs ont fourni à des mères allaitantes un régime nutritionnel particulier pendant 30 à 70 heures. Après une période de sevrage de deux semaines, la même femme a mangé un régime différent également fourni par les chercheurs. Le régime a façonné le profil des oligosaccharides du lait maternel, un type de glucides complexes présent dans ce lait. La modification des oligosaccharides modifie à son tour les capacités fonctionnelles du microbiome du lait qui influence la santé métabolique à vie.

Boire du lait en période d’allaitement participerait au renforcement du système immunitaire de l’enfant selon la présente étude. “Lors du développement précoce d'un enfant, il y a une fenêtre temporelle où la stimulation du système immunitaire est nécessaire pour que l'enfant développe une tolérance à différents aliments, ont écrit les chercheurs. Un contact à ce moment précis avec diverses substances peut fonctionner comme une sorte de ‘coup de fouet’ pour le système immunitaire de l'enfant.”