Pour lutter contre la déprime, concentrez-vous sur vos succès !

L'ESSENTIEL Beaucoup de personnes dépressives sont obnubilées par leurs échecs

La thérapie comportementale cognitive permet de retrouver la confiance en soi

Avoir confiance en soi aide à prendre des décisions, qu’elles soient bonne ou mauvaises. Pour les personnes atteintes de dépression ou d’anxiété, cela peut être particulièrement difficile. Ces difficultés ont intéressé une équipe de recherche de l’université californienne de Berkeley. Dans eLife, les chercheurs constatent que les personnes dépressives ou anxieuses sont davantage concentrées sur leurs échecs que sur leurs succès, ce qui engendre ces difficultés à prendre des décisions.

Des tests pour évaluer la capacité à décider

Plus de 300 adultes ont participé à la recherche, dont des personnes souffrant de troubles dépressifs importants ou d’anxiété. Les chercheurs leur ont fait passer des tests pour évaluer leur capacité à prendre des décisions, dans des situations différentes. Cela consistait à choisir une forme, un cercle ou un carré, sur un ordinateur, en fonction de ce choix, le participant recevait soit une récompense soit une légère décharge électrique. Selon les moments de l’expérience, il était parfois possible de prédire le résultat du choix, mais pas systématiquement : ce qui a permis aux chercheurs de reproduire une situation de changement d'environnement ou de paramètres.

Nos réussites nous aident à faire des choix justes

Les chercheurs ont remarqué que les personnes dépressives ou anxieuses ont plus de difficulté à s’adapter et à prendre une décision lorsque leur environnement change brutalement. À l’inverse, les personnes qualifiée de résiliantes d’un point de vue émotionnel parviennent à réagir rapidement aux changements d’environnement, en s’appuyant sur les décisions qu’elles ont déjà prises auparavant et qui avaient été justes. "Quand tout change rapidement, et que la décision que vous prenez n’a pas les résultats escomptés, il est probable que vous restiez concentré sur ce que vous avez raté, c’est souvent le cas des personnes anxieuses ou dépressives, analyse Sonia Bishop, autrice principale de cette étude. Les personnes émotionnellement résiliantes ont tendance à se concentrer sur ce qui leur a permis d’obtenir de bons résultats, et dans beaucoup de situations concrètes, cela semble être la clé pour prendre de bonnes décisions."

Apprendre à se concentrer sur le positif

Pour mieux accompagner les personnes atteintes de dépression ou d’anxiété, elle recommande des traitements personnalisés, notamment basés sur la thérapie comportementale cognitive. D’après elle, cela pourrait "améliorer la capacité à prendre des décisions et la confiance en soi, en se concentrant sur les succès passés". Ces réussites accomplies précédemment devraient les aider à être plus sereines dans leur prise de décision, et à terme, les aider à aller mieux.