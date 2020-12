Les bienfaits du stress : une légende ?

L'ESSENTIEL Étant donné le niveau de stress élevé que vivent actuellement la plupart des gens, il est important de faire preuve de patience.

Se sentir stressé parce que vous vous sentez honteux ou embarrassé, ou inquiet de bien faire aux yeux des autres, ne semble pas propice à ce que les fonctions exécutives soient à leur meilleur.

Les chercheurs partagent leurs conseils pour faire face au stress : prendre le temps, respirer et faire du sport, notamment.

“Il y a cette idée que pour les tâches cognitives difficiles, vous ferez mieux si vous êtes un peu stressé plutôt que calme”, avance la neuroscientifique Adele Diamond, professeure de neurosciences au département de psychiatrie à l’université British Columbia (UBC). Auteure de l’étude publiée le 30 octobre dernier dans la revue Cerebral Cortex, elle réfute cette idée. “Notre étude a révélé que le stress, même s'il est vraiment léger, n'est en fait pas bon pour la plupart des gens et nuit aux performances de leurs fonctions exécutives, poursuit-elle. Un effet positif du stress n'est vrai que pour un sous-ensemble de personnes et même alors, seulement s’il est extrêmement doux.”

Stresser n’améliore pas les performances

Les chercheurs soulignent que les résultats de leur étude est important, notamment dans la crise sanitaire actuelle. “Étant donné le niveau de stress élevé que vivent actuellement la plupart des gens, il est important que les parents, les éducateurs et les employeurs fassent particulièrement attention à faire preuve de patience, avance Adele Diamond. Il est également important de reconnaître que de nombreuses personnes ne connaissent peut-être pas la meilleure maîtrise de soi ou le meilleur raisonnement logique en ce moment en raison de niveaux de stress élevés, et nous devrions nous laisser un peu de répit.”

Les chercheurs ont mené leurs essais sur 140 jeunes adultes, placés dans un état de léger stress. Ils leur ont demandé de passer des tests cognitifs informatisés tandis qu'un membre du personnel masculin et féminin s’est placé derrière eux et a regardé leur performance. L’équipe de scientifiques a constaté que les fonctions exécutives des participants ont été altérés. Alors qu'il y a un sous-ensemble de personnes avec une forme spécifique d'un gène dont les fonctions exécutives se sont améliorées, la plupart des volontaires n’ont trouvé aucun bénéfice à ce stress qui a altéré leur maîtrise de soi, leur concentration, leur mémoire et leur capacité à résoudre des problèmes.

Des conseils pour réduire le stress

“Se sentir stressé parce que vous vous sentez honteux ou embarrassé, ou inquiet de bien faire aux yeux des autres, ne semble pas être la plupart du temps propice à ce que les fonctions exécutives soient à leur meilleur pour la plupart des gens, observe Adele Diamond. Si vous voulez que les gens soient capables de résoudre des problèmes, d'utiliser la maîtrise de soi ou de raisonner logiquement, alors vous voulez probablement minimiser leur stress.”

Pour réduire les niveaux de stress, les chercheurs esquissent certaines stratégies. Ils conseillent de prendre de grandes respirations, de passer du temps dans la nature, de se concentrer sur le moment présent au lieu de s'inquiéter du futur ou des regrets du passé. Ils estiment également que se connecter avec les autres, ne serait-ce que via Zoom ou Facetime, est bénéfique. Enfin, ils pointent l’exercice sous toutes ses formes, notamment les pratiques de pleine conscience telles que l'art martial, le tai chi ou le yoga, et le temps passé avec des animaux comme solutions pour réduire le stress et améliorer la concentration et la maîtrise de soi.