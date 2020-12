Pour surveiller votre cœur, montez les escaliers

L'ESSENTIEL Le rythme de marche est un bon indicateur de la santé cardiaque.

Plus ce rythme est lent, plus cela peut indiquer des problèmes coronariens.

Ne montez pas dans l’ascenseur, faites plutôt travailler votre cœur et vos mollets. Des chercheurs de l’université de la Corogne (Espagne) ont présenté lors du congrès scientifique de la Société européenne de cardiologie leurs résultats sur l’activité du cœur. Selon eux, il est possible de voir une corrélation entre une activité quotidienne comme monter les escaliers et le niveau de santé cardiaque.

Une santé cardiaque en berne

Pour comprendre les bénéfices des escaliers sur la santé cardiaque, les chercheurs ont fait appel à 165 participants symptomatiques envoyés pour des tests d'effort en raison d'une maladie coronarienne connue ou suspectée. Parmi les symptômes qu’ils présentaient, il y avait des douleurs thoraciques ou un essoufflement pendant l’effort. Les participants ont été invités à marcher ou courir sur un tapis roulant, en augmentant progressivement l'intensité, et à maintenir l’activité jusqu'à l’épuisement. Après vingt minutes de pause, ils ont été invités à monter quatre étages (60 marches) à un rythme rapide sans s’arrêter ni courir. Le parcours a été chronométré et leur capacité d’exercice a été mesurée en équivalents métaboliques (MET).

“Le test des escaliers est un moyen facile de vérifier votre santé cardiaque, souligne Jesús Peteiro, cardiologue à l'hôpital universitaire de La Corogne. S'il vous faut plus d'une minute et demie pour monter quatre étages, votre santé est sous-optimale et il serait bon de consulter un médecin. L'idée était de trouver une méthode simple et peu coûteuse pour évaluer la santé cardiaque. Cela peut aider les médecins à trier les patients en vue d'examens plus approfondis.”

Grâce à ces résultats, les chercheurs ont trouvé un lien entre les MET obtenus lors des tests d'exercice et le temps nécessaire pour monter quatre étages. Les participants qui ont réussi à monter les quatre étages en moins de 40-45 secondes ont obtenu entre 9 et 10 MET au test d’effort. De l’autre côté du spectre, les participants qui ont 1min30, voire plus, pour grimper les quatre étages, ont obtenu un 8 MET.

Des risques accrus de mortalité

Ces résultats sont intéressants au regard d’études antérieures, qui montraient qu’un score de 10 MET lors d'un test d'exercice était lié à un faible taux de mortalité (1% ou moins par an, ou 10% en 10 ans). D’un autre côté, un score inférieur à 8 MET se traduisait par un taux de mortalité de 2 à 4% par an, ou 30% en 10 ans.

Lors des tests sur les tapis roulant, les chercheurs se sont également intéressés au fonctionnement du cœur, car si le cœur fonctionne normalement pendant l'exercice, cela indique une faible probabilité de maladie coronarienne. Ces résultats ont ensuite été comparés à ceux de la montée d’escalier. Au final, 58% des participants ayant effectué la montée d'escalier en plus d'une minute et demie présentaient une fonction cardiaque anormale lors de l'examen sur tapis roulant. Cette même valeur cardiaque anomale descend à 32% chez ceux qui ont monté les escaliers en moins d'une minute.