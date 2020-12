Cancer du sein : des coussins en forme de cœur pour soulager après la mastectomie

L'ESSENTIEL Placés sous le bras, les coussins en forme de coeur soulagent les tensions liées à l’opération.

La ligue contre le cancer incite tous les volontaires, professionnels comme amateurs, à confectionner leur propres coussins-cœur.

La crise sanitaire n’a pas permis les mêmes mobilisations que d’ordinaire pour Octobre Rose, une opération de sensibilisation au cancer du sein qui a lieu chaque année. Les marches, les rassemblements, les courses à pied ont été reportés, à cause des risques de contamination à la Covid-19. Alors, trente-cinq salariées de l’Assurance maladie ont décidé de se mobiliser autrement : elles ont fabriqué artisanalement des coussins en forme de cœur pour soulager les douleurs des femmes ayant eu une mastectomie, c’est-à-dire une ablation du sein. Jusqu’à présent, elles en ont produit 113. Elles ont donné ces coussins-cœur au centre de lutte contre le cancer Eugène Marquis, à Rennes.

Un coussin qui soulage les tensions de la mastectomie

Jolis à voir, ces coussins en forme de cœur ont aussi de réelles vertus pour diminuer les douleurs liées à la mastectomie. Pour cela, les femmes ayant subi cette intervention chirurgicale doivent les placer sous le bras. Ainsi positionnés, ils soulagent les tensions et les maux liés à l’opération. Ce modèle de coussin-cœur date des années 2000. Il a été créé aux Etats-Unis par un médecin. Un patron et un tutoriel sont disponibles sur le site internet de la Ligue contre le cancer.

Et pour les confectionner, pas besoin de beaucoup de matériel : 2 morceaux de tissu impérativement 100% coton (2 fois 40 X 42 cm), du fil, une aiguille à couture, des épingles, du ruban adhésif, une paire de ciseaux à tissu, une paire de ciseaux à papier, un stylo à tissu et 170 g de ouate de rembourrage polyester uniquement (ni mousse, ni coton hydrophile, ni kapok). Ensuite, il n’y a plus qu’à suivre le patron et le tutoriel pour réaliser ce coussin-cœur.

Fabriquer votre coussin et envoyez-le

Sur son site, la Ligue contre le cancer incite également tous les volontaires, professionnels comme amateurs, à confectionner leurs propres coussins-cœur. Ils pourront ainsi les donner à leurs comités départementaux ou aux Espaces Rencontres et d'Information de l’association. Cette dernière se chargera ensuite de les redistribuer aux femmes ayant subi une mastectomie.

Chaque année en France, près de 60 000 cancers du sein sont dépistés. C’est le cancer féminin le plus fréquent. Mais plus il est détecté à un stade précoce, plus les chances de guérison sont élevées. Selon le site de l’Assurance maladie, il y aurait 99% de survie à cinq ans pour un cancer du sein détecté à un stade précoce et seulement 26% lorsqu’il est diagnostiqué à un stade tardif.