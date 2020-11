La consommation d'antibiotiques en baisse en France

L'ESSENTIEL La consommation d'antibiotiques est passée entre 2009 et 2019 de 25,2 à 23,3 doses journalières pour 1 000 personnes et par jour (-7,4%).

"En France, l’exposition aux antibiotiques en médecine de ville a diminué depuis la mise en place, au début des années 2000, du premier plan national pour préserver l'efficacité des antibiotiques", note un nouveau rapport de l’ANSM sur l’antibiorésistance.



De 25,2 à 23,3 doses journalières



Au cours de cette décennie, la consommation d’antibiotiques s’est stabilisée, et les résultats de ces trois dernières années évoluent avec une légère tendance à la baisse. La consommation est ainsi passée entre 2009 et 2019 de 25,2 à 23,3 doses journalières pour 1 000 personnes et par jour (-7,4%).



En 2019, le nombre de prescriptions d’antibiotiques chez les adultes âgés de 16 à 65 ans sans affection de longue durée (ALD) continue de diminuer : -2,9% prescriptions pour 100 patients par rapport à 2018 (-6.6% par rapport à 2016). Le nombre de prescriptions d’antibiotiques particulièrement générateurs d'antibiorésistance (amoxicilline + acide clavulanique ; céphalosporines de 3e ou 4e génération ; fluoroquinolones) diminue également, et de façon plus marquée : -2,2% prescriptions pour 100 patients par rapport à 2018 (-8,5% par rapport à 2016).



Les efforts doivent être poursuivis

Chez les enfants, un indicateur complémentaire cible les céphalosporines de 3e ou 4e génération depuis 2016. En 2019, ces prescriptions ont été réduites de -2,8% prescriptions pour 100 enfants de moins de 4 ans et de -2% pour 100 enfants de 4 à 15 ans par rapport à 2018, soit respectivement -12,7% et -7,3% par rapport à 2016. "Ces évolutions sont encourageantes et les efforts pour réduire les prescriptions d’antibiotiques inutiles ou inappropriées doivent être poursuivis", soulignent les experts.



En 2019, il a été vendu en France 772 tonnes d’antibiotiques destinés à la santé humaine et 422 tonnes d’antibiotiques destinés à la santé animale. Ces dernières années, l’antibiorésistance est devenue un véritable enjeu de santé publique. Elle est corrélée à sur-utilisation des antibiotiques qui génère, au fil du temps, une augmentation des résistances bactériennes menaçant à terme l’efficacité de ces traitements. En Europe, le Centre européen de contrôle des maladies évalue à 25 000 le nombre de décès par an résultants de la résistance aux antibiotiques.