L'usage des écrans à haute dose augmente le besoin de satisfaction immédiate

L'ESSENTIEL Plus le temps passé sur les écrans est important, plus les utilisateurs sont désireux d’obtenir des récompenses plus petites et immédiates que des récompenses plus importantes et différées.

Le temps passé sur les jeux et les réseaux sociaux est en cause.

Ces résultats ajoutent une preuve croissante d'un lien entre l'utilisation du smartphone et la prise de décision impulsive.

Les écrans nous rendent impatients. Dans une nouvelle étude, des chercheurs allemands de la Freie Universität à Berlin révèlent que les personnes qui passent plus de temps sur leur téléphone, en particulier sur les jeux et les réseaux sociaux, sont plus susceptibles de rejeter des récompenses plus importantes et différées au profit de récompenses immédiates plus petites. Ils ont présenté leurs travaux le 18 novembre dans la revue PLOS One.

Les jeux et les réseaux sociaux en cause

La plupart des enquêtes antérieures sur les conséquences d’une utilisation excessive des smartphones se sont appuyées sur des déclarations auto-déclarées. Dans cette nouvelle recherche, les scientifiques ont recruté des volontaires qui ont accepté de les laisser collecter des données réelles sur le temps passé sur chaque application au cours des sept à dix jours précédents. Les données d'utilisation ont été recueillies auprès de 101 participants qui ont également rempli plusieurs tâches et questionnaires évaluant leur maîtrise de soi et leurs comportements concernant les récompenses.

Les résultats ont révélé que plus le temps passé sur les écrans est important, plus les utilisateurs sont désireux d’obtenir des récompenses plus petites et immédiates que des récompenses plus importantes et différées. Un constat marqué chez ceux qui consacrent leur temps d’écran aux jeux et aux réseaux sociaux. Ni la maîtrise de soi ni la prise en compte des conséquences futures ne semblent avoir eu d'incidence sur la relation entre le temps passé devant l'écran et la préférence pour des récompenses immédiates plus petites.

Guider une utilisation prudente des smartphones

Ces résultats ajoutent une preuve croissante d'un lien entre l'utilisation du smartphone et la prise de décision impulsive. Ils soutiennent également un lien entre l'utilisation du smartphone et d'autres comportements considérés comme inadaptés. Les auteurs suggèrent que des recherches plus poussées sur l'engagement des smartphones pourraient aider à éclairer les politiques pour guider une utilisation prudente. “Nos résultats fournissent des preuves supplémentaires que l'utilisation du smartphone et la prise de décision impulsive vont de pair et que l'engagement avec cet appareil doit être examiné de manière critique par les chercheurs pour guider un comportement prudent”, ont conclu les chercheurs.