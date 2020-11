Santé : les multiples avantages du cresson

1/Passer l’hiver sans tomber malade

Consommer régulièrement du cresson améliore d'abord "l’efficacité de notre système immunitaire", comme l’explique Irène Inchauspé, responsable de l’entreprise française INNOCRESS. Cet aliment est notamment riche en vitamine A et en vitamine C.



2/Garder des yeux perçants



Plusieurs études indiquent qu’un apport régulier en cresson (riche en lutéine et en zéaxanthine) est associé à un risque plus faible de dégénérescence maculaire, de cataracte et de rétinite pigmentaire.



3/Se protéger contre le cancer du poumon et du sein



Une étude publiée en 2005 a mis en évidence que manger régulièrement des légumes crucifères, dont fait partie le cresson, diminue le risque de développer un cancer du poumon. Un autre essai plus récent rapporte également qu'augmenter les portions de légumes crucifères dans son alimentation quotidienne protège du cancer du sein.



4/Eviter la constipation

Le cresson est un aliment naturellement riche en fibres, qui aident à lutter contre la constipation.



5/Pallier la dénutrition



En cette semaine de prévention contre la dénutrition, Irène Inchauspé rappelle que le cresson "convient bien à des gens qui, pour une raison ou pour une autre, risquent d’avoir - chroniquement ou épisodiquement - des apports nutritionnels insuffisants ou en réduction". Cela vise notamment trois catégories de personnes :

- celles qui avancent en âge ; souvent, sans manger moins bien, elles mangent simplement moins et de ce fait, insensiblement, ont des apports nutritionnels qui diminuent ;

- les actifs dont les contraintes professionnelles et autres circonstances de la vie altèrent les conditions d’alimentation ;

- les jeunes, qui font moins attention que la moyenne à leur alimentation.



En conclusion, rappelons que consommer régulièrement du cresson ne dispense pas d’avoir une alimentation globalement équilibrée et de faire de l’exercice physique au quotidien.