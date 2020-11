Bientôt de nouveaux antibiotiques à base de plantes ?

L'ESSENTIEL 459 produits naturels ont été inclus dans la recherche, comme le poivrier brésilien ou le châtaignier européen.

En Europe, le Centre européen de contrôle des maladies évalue à 25 000 le nombre de décès par an résultants de la résistance aux antibiotiques.

Des scientifiques ont répertorié pour la première fois les végétaux qui jouent un rôle dans l'activité antibactérienne, afin que leur travail serve de guide dans la conception de nouveaux antibiotiques, et ainsi combattre les pathogènes devenu résistants.



Agrumes, marguerites, haricots ou menthe



459 produits naturels ont été inclus dans la recherche, comme le poivrier brésilien ou le châtaignier européen, qui inhibent les bactéries résistantes aux antibiotiques. Plus précisément, les acides triterpénoïdes du poivrier brésilien "désarment" le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, connu sous le nom de SARM, en bloquant sa capacité à produire des toxines. Des végétaux plus communs ont également été analysés, comme les agrumes, les marguerites, les haricots ou la menthe.



"L’introduction de produits naturels végétaux dans la filière pharmaceutique est limitée par la complexité du processus de découverte", explique Cassandra Quave, directrice de l’étude. "Il faut d’abord identifier une plante candidate prometteuse, puis examiner les centaines de produits chimiques qui la composent pour identifier le composé actif, et enfin parvenir à isoler suffisamment de ce composé pour faire des expériences sur celui-ci", poursuit la scientifique.



L’antibiorésistance est devenue un véritable enjeu de santé publique



Ces dernières années, l’antibiorésistance est devenue un véritable enjeu de santé publique. Elle est corrélée à sur-utilisation des antibiotiques qui génère, au fil du temps, une augmentation des résistances bactériennes menaçant à terme l’efficacité de ces traitements. En Europe, le Centre européen de contrôle des maladies évalue à 25 000 le nombre de décès par an résultants de la résistance aux antibiotiques.



Dans le domaine de la virologie, deux études du Lancet ont tout récemment révéler l’efficacité d’un vaccin contre la grippe fabriqué à base de virus ou bactéries cultivées sur des plantes, une initiative jusqu’ici inédite.