Trop de bruit serait mauvais pour notre cœur

L'ESSENTIEL Le bruit aurait des effets néfastes sur notre santé physique et mentale.

Au-delà de 70dB, notre organisme court le risque de voir augmenter l'hypertension et la survenue de maladies cardiovasculaires.

En France, près de neuf millions de personnes vivent dans des lieux où les nuisances sonores sont quasiment permanentes.

L’être humain n’est pas fait pour être écrasé par le bruit. Plusieurs rapports font déjà état de la nocivité du bruit pour le corps humain, et des années de vie en bonne santé que nous perdons à cause des nuisances sonores.

Un rythme cardiaque accéléré



De son côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé des seuils de recommandations au-delà desquels le bruit n’est plus supportable. Ainsi, le trafic routier ne devrait pas excéder 53 décibels le jour et 45 dB, au risque de provoquer des dégâts sur la santé. De même, le bruit engendré par le trafic ferroviaire devrait au maximum être à 54 dB en journée et 44 dB la nuit. En ce qui concerne le trafic aérien, il devrait être dans l’idéal de 45 dB le jour et 40 dB la nuit.

Des chercheurs de l’Inserm réalisent actuellement une étude sur les dégâts que le bruit fait sur notre cœur. Dans les premiers résultats qu’ils ont montrés pour l’émission Envoyé spécial, ils se sont aperçus que le bruit accélérait le rythme cardiaque au-delà d’un certain seuil. Ainsi, notre cœur battrait plus fort dans un environnement bruyant en ville que dans un parc quasiment silencieux.

Tout cela jouerait un rôle sur notre stress, notre qualité de sommeil et notre santé physique et mentale. A terme, l’exposition répétée à un bruit supérieur à 70 dB pourrait favoriser la survenue de maladies cardiovasculaires et l’hypertension. En France, près de neuf millions de Français seraient directement concernés par les nuisances sonores au quotidien.