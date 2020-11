Voici comment éviter d’avoir mauvaise haleine avec le masque

L'ESSENTIEL Pour éviter d'avoir mauvaise haleine, il faut d'abord bien nettoyer sa bouche.

Si le problème persiste, il faut consulter un dentiste ou le médecin traitant.

Avec le masque, un simple bâillement peut permette de se rendre compte que l’on a mauvaise haleine. Pour certain, l’odeur peut même être gênante au quotidien.



Le port du masque n'est pas un déclencheur de la mauvaise haleine mais il peut l’augmenter. "Quand on respire dans un masque, les gaz qui sont inhalés restent à l'intérieur du masque. Et comme ces gaz ne peuvent pas correctement s'échapper dans l'air à cause de cet écran placé devant la bouche, il y a une augmentation de la concentration en composés sulfurés volatils (CSV) : ce sont ces éléments chimiques qui sont à l'origine de la mauvaise haleine", explique le Dr Edmond Binhas, chirurgien-dentiste, dans le Journal des femmes.

Comment éviter la mauvaise haleine au quotidien ?



Brossage des dents avec un dentifrice après chaque repas.

Brossage de la langue matin et soir.

Utilisation du fil dentaire tous les soirs avant le coucher pour nettoyer les espaces inter-dentaires.

Consulter le dentiste tous les ans pour un détartrage.

Ne pas fumer.

Eviter les aliments tels que l’ail et les oignons.

Boire de l’eau régulièrement pour hydrater la bouche.

Eviter l’alcool et diminuer le café.

Ajouter un peu de bicarbonate en poudre sur la brosse à dents en plus du dentifrice (2 fois par semaine), et le compléter par des gargarismes avec de l'eau additionnée de bicarbonate (5 g soit environ 1 cuillère à café pour un verre d'eau).

Faire des bains de bouche sans alcool.

Eviter de jeûner.

Veiller à ce que le masque ne soit pas trop serré.

Si vous utilisez un masque en tissu, lavez-le à 60°C pour éliminer les odeurs retenues par la matière.



Qui peut-on consulter si la mauvaise haleine persiste ?



Si la mauvaise haleine persiste malgré la mise en place des mesures ci-dessus, l’origine du problème est généralement bucco-dentaire. Il faut donc consulter le dentiste, qui examinera les dents et les gencives, traitera les éventuelles caries, réalisera un détartrage pour enlever la plaque dentaire qui favorise l’infection et soignera les gingivites.



Si la source du problème est ailleurs, comme par exemple une infection des sinus ou des amygdales, ou un reflux gastro-œsophagien, l’avis du médecin traitant doit être demandé, pour qu'il puisse éventuellement orienter vers des spécialistes.