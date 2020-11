Shy'm victime d'une grossesse extra-utérine : quels symptômes doivent alerter ?

L'ESSENTIEL La grossesse extra-utérine est une forme anormale de grossesse qui survient dans 2% des cas.

Les signes évocateurs d'une grossesse extra-utérine sont une douleur du bas-ventre et des saignements intermittents chez une femme qui présente un test de grossesse positif.

Après avoir fait le buzz en annonçant sa première grossesse, la chanteuse Shy'm révèle avoir fait une grosse extra-utérine l’année dernière. "Il y a un an jour pour jour, je me suis retrouvée à l’hôpital, le ventre et le cœur à l’envers, en plein Halloween, en pleine GEU (grossesse extra-utérine), en plein horror movie. Un an après, bien que fébrile et à “prier” tous les jours, je ne vois plus mes pieds tant mon ventre est rond. Je garde habituellement mes tracas à moi dans un coffre (très) fort, mais je ne peux m’empêcher en ce jour de penser à "lui”, et de penser à toutes ces femmes qui souffrent, se découragent, désespèrent et se battent pour accéder à ce rêve qui semble si accessible, ordinaire et à la portée de toutes", raconte l’artiste dans une story.



Les signes évocateurs d'une grossesse extra-utérine

La grossesse extra-utérine est une forme anormale de grossesse qui survient dans 2% des cas. “Lors d'une grossesse normale, l'ovule est fécondé dans la trompe de Fallope par un spermatozoïde ; il doit normalement progresser jusqu'à l'utérus où il se fixe sur l'endomètre", explique le dictionnaire de médecine Vidal. "Dans certains cas, cette progression est stoppée et l'œuf se développe dans la trompe qui risque de se rompre. Il s'agit d'une grossesse extra-utérine dont le diagnostic est réalisé par l'échographie et qui nécessite une intervention chirurgicale. Les signes évocateurs d'une grossesse extra-utérine sont une douleur du bas-ventre et des saignements intermittents chez une femme qui présente un test de grossesse positif.”



Opérer la mère d'urgence



Les grossesses extra-utérines se détectent souvent lors de la première échographie, lorsque le médecin ne voit pas le fœtus dans l'utérus. En cas de doute, il est conseillé de consulter rapidement un médecin. Si la grossesse extra-utérine est confirmée, il faut opérer la mère d'urgence, lui retirer le fœtus et parfois une trompe si celle-ci est trop abîmée. Sans intervention chirurgicale, le risque de décès est important.



La littérature scientifique suspecte fortement une corrélation entre la consommation de tabac, l'âge élevé de la mère, l'usage de certaines pilules micro-progestatives et la survenue de grossesse extra-utérine. Les antécédents de maladies sexuellement transmissibles et de chirurgie pelvienne peuvent également favoriser cet événement.