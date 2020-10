Les bienfaits du régime cétogène pour notre cœur

L'ESSENTIEL Le régime cétogène serait bon pour notre cœur, il permettrait d'éviter certaines maladies cardiaques

Ce régime qui consiste à réduire les glucides au profit des lipides pourrait même traiter l'insuffisance cardiaque

Mais puisqu’on vous dit que le gras, c’est la vie! Des chercheurs de l’université de Saint-Louis (Etats-Unis) ont montré qu’une alimentation riche en graisse, comme dans le régime cétogène, pouvait prévenir de certaines maladies cardiaques. Les résultats de leur étude ont été publiés le 26 octobre 2020 dans la revue Nature Metabolism.

L’apport des lipides

Le régime cétogène consiste à réduire considérablement la teneur en glucides dans son alimentation pour la remplacer en majorité par des lipides et des protéines. Chez la souris, une insuffisance cardiaque grave a pu être évitée grâce à un régime cétogène. Selon l’étude de Kyle McCommis, professeur de biochimie et de biologie moléculaire à l’université de Saint-Louis et auteur principal de l’étude, ce régime pourrait avoir un effet similaire chez l’être humain.

“Des régimes à forte teneur en graisses et à faible teneur en glucides pourraient être une intervention thérapeutique nutritionnelle pour traiter l'insuffisance cardiaque”, avance Kyle McCommis.

Le muscle cardiaque a besoin d’une grande quantité de nutriments pour assurer ses contractions. Pour maintenir cette capacité élevée, le cœur a une capacité d’adaptation qui lui permet d’être flexible et de fonctionner même lorsque des pathologies comme le diabète ou l’insuffisance cardiaque l’empêchent de travailler normalement.

Limiter l’insuffisance cardiaque

Chez la souris, une période de jeûne a un effet cétogène. Après 24h de jeûne, le niveau de glucose dans le sang est réduit, et les concentrations d’acide gras et de corps cétoniques augmentent. Dans son étude, Kyle McCommis se rend compte que le MPC (mitochondrial pyruvate carrier) lorsqu’il est sous exprimé chez la souris, entraîne un “remodelage” de son cœur, ce qui permet d’éviter certains dysfonctionnements cardiaques.

“Il est intéressant de noter que cette insuffisance cardiaque peut être évitée, voire inversée, par un régime alimentaire "cétogène", riche en graisses et pauvre en glucides, indique Kyle McCommis. Un jeûne de 24 heures chez la souris, qui est également ‘cétogène’, a également permis une amélioration significative du remodelage cardiaque".