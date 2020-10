Certificats de virginité, réfections d'hymen : le collège des gynécologues et obstétriciens favorable à la pénalisation

"Les certificats de virginité ne devraient plus exister en France au 21e siècle, c'est pourquoi le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) est favorable à la pénalisation de ces certificats tant pour les médecins qui les rédigeraient, que pour les familles qui le demandent". Dans un communiqué, le CNGOF appuie le Gouvernement, qui a indiqué début octobre que les médecins qui délivreront des certificats de virginité encourront une sanction d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.