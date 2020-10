Certificats pénalisés : pourquoi il est impossible de prouver qu'une femme est vierge

L'ESSENTIEL Le certificat de virginité consiste a signer un document établissant l’existence d’un hymen chez la femme, suite à un examen gynécologique.

L'examen de l'hymen ne permet pas aux médecins d'établir si une femme est vierge ou pas.

Le discours très attendu d’Emmanuel Macron sur les séparatismes religieux devrait conduire à la pénalisation des auteurs de certificats de virginité, délivrés à des femmes avant leur mariage. L’occasion de rappeler qu’il est impossible de prouver qu’une fille est vierge, même pour le meilleur des gynécologues.

Une femme peut être vierge et ne plus avoir d’hymen

Le certificat de virginité consiste à signer un document établissant l’existence d’un hymen chez la femme, suite à un examen gynécologique. Or, une femme peut tout à fait être vierge et ne plus avoir d’hymen, puisque cette membrane, située à l’entrée du vagin, peut se déchirer très jeune, lors de la pratique de l’équitation ou du vélo par exemple.

A contrario, une femme peut avoir eu des rapports sexuels et toujours présenter un hymen. Bien que cette membrane soit mince, elle est élastique et ne se rompt pas systématiquement sous la pression du pénis. On parle alors “d’hymens complaisants”, qui sont plus souples et plus larges que d’autres. Chaque femme à un hymen d’une forme différente, et certaines naissent même sans.

Les femmes qui ont un hymen peu vascularisé ne perdent pas de sang

Lors d’un premier rapport sexuel, le saignement symbolisant la perte de la virginité provient de la déchirure, en deux parties ou plus, de l’hymen. Cependant, les femmes qui ont un hymen peu vascularisé ne perdent pas de sang par le vagin. Quarante pour cent des jeunes femmes disent ainsi ne pas avoir saigné lors du premier rapport sexuel.

Combien de certificats de virginité sont délivrés en France chaque année ? “Par définition, il y a peu de chiffres existants à ce sujet car la grande partie est souterraine. Mais chaque année, plusieurs cas sont révélés”, fait savoir le ministère de l’Intérieur. Les témoignages de gynécologues rapportent des cas de femmes appartenant à diverses communautés religieuses, donc pas seulement musulmanes.

Dans une interview au Parisien, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, avait déjà annoncé que le gouvernement prévoyait de “s’attaquer aux certificats de virginité”. “Certains médecins osent encore certifier qu’une femme est vierge pour permettre un mariage religieux, malgré la condamnation de ces pratiques par le conseil de l’Ordre des médecins. On va non seulement l’interdire formellement, mais proposer la pénalisation", assurait le ministre. Des propos soutenus par Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté. Chez les gynécologues, la mesure fait débat.