Un adolescent perce son cœur en ingérant une épingle

Attention si vous reprisez vos vêtements ! Dans The Journal of Emergency Medicine, des médecins racontent comment un patient de 17 ans s’est retrouvé avec une épingle dans le cœur, après avoir fait de la couture. Sur le moment, le jeune américain ne s’est pas rendu compte qu’il avait avalé une petite épingle, mais peu de temps après, il a commencé à ressentir des douleurs à la poitrine. Pendant trois jours, elles durent, sont fortes et diffuses : lorsqu’il s’allonge ou qu’il respire profondément, elles s’aggravent. Il se rend aux urgences où les médecins constatent qu’il souffre également de fatigue et de dyspnée, une gêne respiratoire. Ils réalisent un électrocardiogramme et diagnostiquent également une périmyocardite, une inflammation du muscle cardiaque.

Une opération à cœur ouvert

Les médecins poussent leurs analyses et constatent que ce diagnostic n’est pas le bon : un scanner de la poitrine révèle que l’adolescent a une épingle de 3,5 cm de long dans le ventricule droit du cœur, qui envoie le sang vers les poumons. Lorsque les soignants lui ont demandé comment l’objet avait pu se retrouver là, il s’est rappelé qu’il tenait parfois ses épingles à couture dans sa bouche. Une intervention chirurgicale à cœur ouvert a permis de retirer le petit objet métallique. Aujourd’hui, le jeune est en bonne santé. Les scientifiques pensent que l’épingle est passée directement de l’estomac au cœur ou via le tube gastro-intestinal.

Des cas fréquents

Régulièrement, des chercheurs relatent des cas d’objets égarés dans le corps humain. En l’absence de symptômes, il est recommandé de ne pas les retirer systématiquement, car ils peuvent être évacués naturellement : entre huit et neuf objets ingérés sur dix sont éliminés sans traitement, ni complication. Pour le Dr Bonnie Mathews, qui a constaté ce cas aux États-Unis, l’expérience de cet adolescent montre “les complications potentiellement dévastatrices liées à l’ingestion d’un corps étranger”. 80% des cas d’ingestion d’objets concernent des enfants âgés de six mois à trois ans. Si vous avalez par mégarde un objet pointu, il faut contacter rapidement un médecin ou le SAMU.