Découverte étonnante

Inde : un homme aurait ingéré 75 aiguilles et épingles

Des examens radiographiques ont révélé la présence de 75 aiguilles à l'intérieur du corps d'un Indien de 56 ans. Les médecins soupçonnent une ingestion volontaire.

Bradilal Meena, un indien âgé de 56 ans, était loin de s'attendre à cela. Alors qu'il ressent des douleurs dans le pied, celui-ci consulte son médecin. Ce dernier l'envoie à l'hôpital pour une radio du pied, histoire de vérifier que tout va bien.

Aucun organe vital touché

Mais les médecins font une découverte pour le moins étonnante : ces derniers aperçoivent plusieurs aiguilles en métal dans le pied du patient. Inquiets, ils décident de tout passer au peigne fin et de faire des radios de l'ensemble de son corps. C'est avec une grande stupeur que les médecins détectent 75 aiguilles et épingles, dont 40 dans la gorge, 25 dans la jambe droite et une dans chacun de ses bras.

Par chance, aucun organe vital n'a été touché et l'extraction des aiguilles s'est faite sans dommage pour le patient, indique le Daily Mirror. Le patient, originaire du nord de l'Inde et employé dans une compagnie ferroviaire locale, est toujours hospitalisé à Mumbai. Si M Meena et sa famille affirment ne pas savoir comment ces aiguilles se sont retrouvées là, les médecins, eux, se montrent dubitatifs. Pour ces derniers, la seule explication plausible reste que le patient les a ingérées lui-même.