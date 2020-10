Covid-19: à Qingdao, les Chinois vont tester 9 millions de personnes en 5 jours !

En temps normal, cette ville est plus connue pour sa bière que pour ses dépistages massifs. En Chine, la ville de Qingdao (aussi orthographiée Tsingtao), située dans la péninsule de Jiandong, à l’est du pays, a lancé une campagne de dépistage massive suite à la découverte de plusieurs cas de coronavirus. Le pays qui a vu naître la pandémie mondiale souhaite prendre toutes les précautions possibles pour ne pas voir ressurgir de nouveaux foyers épidémiques.

Tout a commencé vendredi 9 octobre 2020, après que trois cas asymptomatiques ont été détectés. Ces trois cas sont tous liés à l’hôpital de Qingdao, un établissement spécialisé dans les maladies pulmonaires qui s’occupe notamment des personnes arrivant de l’étranger et des cas de coronavirus.

Le premier patient asymptomatique est âgé de 58 ans, a été traité pour sa tuberculose dans cet établissement en septembre dernier. Les deux autres cas asymptomatiques concernent une ancienne employée de l’hôpital, qui y a travaillé de juillet à septembre, ainsi que son mari. Par mesure de précaution, les trois personnes sont depuis dimanche placées en quarantaine. Les cas contact des personnes travaillant dans l’établissement de santé ont déjà été testés, et l’hôpital restera fermé par mesure de précaution.

#UPDATE: E China's #Qingdao will complete citywide #covid19 testing within 5 days, said municipal health commission, after 3 asymptomatic cases were initially reported on Sunday, all linking to Qingdao Chest Hospital. pic.twitter.com/N0wwJZuwRs