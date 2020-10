Le café, à boire de préférence après le petit-déjeuner

L'ESSENTIEL Notre glycémie est importante pour réduire le risque d'affections telles que le diabète et les maladies cardiaques.

Les participants qui ont consommé un café noir avant le petit-déjeuner ont vu réponse glycérique augmenter d’environ 50%.

Pour bien se réveiller le matin, le réflexe est souvent de se ruer vers la machine à café. Pourtant, il serait préférable de patienter et d’attendre d’avoir mangé avant de consommer son café au risque de nuire au contrôle de la glycémie. Plus le sommeil a été de mauvaise qualité et plus cela se vérifie selon une étude menée par des chercheurs du Center for Nutrition, Exercise & Metabolism de l'université de Bath (Royaume-Uni). Les résultats de leur étude ont été publiés le 1er juin dernier dans le British Journal of Nutrition.

Le café, pire qu’une mauvaise nuit de sommeil

Boire du café au mauvais moment le matin est plus néfaste sur notre glycémie qu’une mauvaise nuit de sommeil. Les chercheurs estiment que compte tenu l’importance de notre glycémie pour réduire le risque d'affections telles que le diabète et les maladies cardiaques, ces résultats ont des implications “profondes” sur notre santé. “Nous savons que près de la moitié d'entre nous nous réveillons le matin et, avant de faire quoi que ce soit, buvons du café, avance Harry Smith, chercheur principal de l’étude. Intuitivement, plus nous nous sentons fatigués, plus le café est fort. Cette étude est importante et a des implications de grande envergure sur la santé car jusqu'à présent, nous avons eu des connaissances limitées sur ce que cela fait à notre corps, en particulier pour notre métabolisme et notre sang contrôle du sucre.”

Les chercheurs ont demandé à 29 personnes en bonne santé de subir trois expériences différentes pendant la nuit dans un ordre aléatoire. Dans un cas, les participants ont eu une nuit de sommeil normale et on leur a demandé de consommer une boisson sucrée riche en teneur énergétique reflétant un petit déjeuner, au réveil le matin. À une autre occasion, les participants ont vécu une nuit de sommeil perturbée où les chercheurs les ont réveillés toutes les heures pendant cinq minutes puis, au réveil, ont reçu la même boisson sucrée. Sur un autre, les participants ont vécu la même perturbation du sommeil, mais cette fois, ils ont reçu un café noir fort 30 minutes avant de consommer la boisson sucrée. Les chercheurs ont prélevé des échantillons de sang des participants.

Changer nos habitudes matinales

Les résultats ont montré qu’une mauvaise nuit de sommeil n’a pas eu d’effet sur la réponse glycérique des volontaires le matin comparé à une nuit de sommeil normale. Les participants qui ont consommé un café noir avant le petit-déjeuner ont vu réponse glycérique augmenter d’environ 50%. Ces résultats confirment d’anciennes études qui ont suggéré que la caféine a le potentiel de provoquer une résistance à l’insuline, notent les chercheurs. Cette étude confirme que boire du café après une mauvaise nuit de sommeil peut résoudre le problème de la somnolence mais pourrait en créer un autre en limitant la capacité du corps à tolérer le sucre du petit-déjeuner.

Les chercheurs suggèrent que ces résultats doivent contribuer à modifier nos habitudes matinales. “Notre contrôle de la glycémie est altéré lorsque la première chose avec laquelle notre corps entre en contact est le café, en particulier après une nuit de sommeil perturbé, avance Harry Smith. Nous pourrions améliorer cela en mangeant d'abord, puis en buvant du café plus tard si nous ressentons encore le besoin. Le savoir peut avoir d’importants avantages pour notre santé.”