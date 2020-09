Jean-Edouard Lipa (Loft Story) sauvé de l'amputation : c'est quoi, un “anévrisme de l’artère poplitée” ?

L'ESSENTIEL Les anévrismes peuvent toucher les artères de différents organes : cerveau, bassin, foie, rein, et, dans le cas de Jean-Edouard Lipa, les jambes.

Le principal risque de ce type d’anévrisme est une occlusion de l’artère poplitée, qui est associée à un taux significatif d’amputation.

“Réveil difficile après 8h de chirurgie mais une jambe sauvée grâce au talent du Docteur Laurian…" L'ancien participant de Loft Story Jean-Edouard Lipa, dont les ébats aquatiques avec Loana ont marqué les esprits, a annoncé sur Instragram avoir échappé à l’amputation de sa jambe gauche. Le membre était menacé par “un double anévrisme de 10 cm de l’artère poplitée", diagnostiqué il y a plus d'un mois.

Dilatation localisée d’une artère

Un anévrisme est la dilatation localisée d’une artère (plus rarement, d’une veine). Cette évolution progressive fragilise la paroi de l'artère qui, à partir d'une certaine taille, peut se fissurer ou se rompre, provoquant une brutale hémorragie interne : c'est la rupture d'anévrisme. Les anévrismes peuvent toucher les artères de différents organes : cerveau, bassin, foie, rein, et, dans le cas de Jean-Edouard Lipa, les jambes. On parle alors “d’anévrisme de l’artère poplitée" (l’artère poplitée est située derrière le genou, NDLR).

Un taux significatif d’amputation

L’anévrisme de l’artère poplitée est une pathologie fréquente, qui représente 70% des anévrismes périphériques. Ce problème touche presque exclusivement les hommes d’environ 60/70 ans (le cas de Jean-Edouard Lipa est exceptionnel), et est favorisé par le tabagisme ou les antécédents familiaux.

Contrairement à l’anévrisme de l’aorte abdominale, la majorité (environ 60%) des anévrismes poplités sont symptomatiques. Le malade peut notamment présenter des taches noires au niveau des orteils et des douleurs au niveau du mollet.

Le principal risque de ce type d’anévrisme est une occlusion de l’artère poplitée, qui est associée à un taux significatif d’amputation. Pour réparer les anévrismes poplités de plus de 2,5 centimètres de diamètre, une chirurgie ouverte est généralement effectuée.